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Военная операция на Украине ,  
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Верховная рада в пятый раз продлила сроки военного положения на Украине

На Украине Рада до февраля продлила действие законов о военном положении и мобилизации
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Депутаты Верховной рады Украины одобрили законопроект о продлении военного положения и всеобщей мобилизации до 19 февраля 2023 года. Об этом говорится на сайте парламента.

Законопроект о военном положении поддержали 294 депутатов, о мобилизации — 297. Депутаты проголосовали по этому поводу уже в пятый раз.

Военное положение на всей территории Украины ввели рано утром 24 февраля, сразу после начала российской спецоперации, на следующий день в стране объявили всеобщую мобилизацию. Тогда Рада ввела меры на месяц. Однако в середине марта Зеленский предложил продлить его еще на 30 дней. Рада одобрила законопроект, и президент подписал его 20 марта.

В апреле Зеленский обратился к парламенту с такой же инициативой. Рада продлила военное положение до 25 мая. 18 мая он внес в украинский парламент очередные законопроекты о продлении мобилизации и военного положения, спустя три дня Рада одобрила их. Действие мер продлили на три месяца — до 23 августа.

В четвертый раз всеобщую мобилизацию и военное положение продлевали в августе — также на три месяца. Они должны были завершиться 21 ноября. Последние законопроекты о продлении сроков действия военного положения и мобилизации Зеленский внес в Раду 8 ноября.

В период действия военного положения украинские власти могут объявлять комендантский час; устанавливать особый режим въезда и выезда; ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспорта. Кроме того, в стране могут запретить деятельность некоторых политических партий или прибегнуть к другим мерам.

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