Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций ЕС

Импорт российских алмазов попал под запрет в Швейцарии. Власти указали, что ввоз российских драгоценных камней и так резко сократился еще в 2022-м. Москва считает, что Швейцария из-за поддержки санкций утратила нейтральный статус

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Швейцария ввела ограничения, аналогичные 12-му пакету санкций Евросоюза против России, сообщил Федеральный совет республики.

«Импорт алмазов российского происхождения в Швейцарию в любом случае резко сократился с начала военной агрессии России против Украины. На данном этапе прямого импорта природных или синтетических алмазов из России в Швейцарию больше нет», — отмечается в сообщении.

Евросоюз добавил Швейцарию в список стран-партнеров по импорту железа и стали, напомнили власти республики, подчеркнув, что в результате «различные ограничения Швейцарии на импорт железа и стали эквивалентны ограничениям ЕС» и это стало очередным подтверждением тесного партнерства в сфере санкций.

Швейцария с начала полномасштабных боев на Украине вводит вслед за ЕС аналогичные пакеты санкций, местные ведомства возбуждают уголовные дела за попытки обойти ограничения. Российская сторона отмечала, что Швейцария в связи с этим больше не может считаться нейтральной страной и быть посредником в процессе урегулирования конфликта.

ЕС принял 12-й пакет ограничений против России в середине декабря. Обсуждения санкций заняли около месяца. Под ограничения попали алмазы, сжиженные нефтяные газы из России. Экспортеров обязали добавлять в свои контракты на поставку определенных чувствительных товаров в третьи страны (кроме США, Великобритании, Австралии, Японии и других «стран-партнеров») оговорку, запрещающую их реэкспорт в Россию.