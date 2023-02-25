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МИД отказал Швейцарии в роли посредника по Украине из-за санкций

МИД России: Швейцария не может быть посредником по Украине из-за антироссийских санкций
Швейцария не может быть посредником в урегулировании конфликта на Украине в какой-либо форме, поскольку она присоединилась к санкциям, считает МИД России. Ранее в Швейцарии сообщили о переговорах «не на высшем уровне» по Украине
Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Швейцария, которая недавно сообщила о проходящих в стране переговорах по Украине, не может играть роль посредника в урегулировании, поскольку присоединилась к антироссийским санкциям, говорится в заявлении российского МИДа.

«Швейцария, присоединившаяся к незаконным односторонним антироссийским санкциям Запада против России, в нашем понимании, больше не является нейтральным государством и не может претендовать ни на какую посредническую роль в контексте урегулирования украинского кризиса, включая предоставление своей площадки», — сказано в сообщении.

23 февраля глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что в Женеве в условиях «максимальной осмотрительности» и «не на высшем уровне» проходят переговоры по разрешению конфликта на Украине. Министр отметил, что Берн предлагает «свои добрые услуги» в данном вопросе, несмотря на отказ Москвы.

Помощник президента России Владимир Мединский, входивший в российскую переговорную группу, которая участвовала в диалоге с Киевом весной прошлого года, на следующий день сообщил «РИА Новости», что «российские дипломаты, представители администрации и правительства ни высокого, ни какого-либо иного уровня никакие переговоры не ведут».

После начала спецоперации на Украине год назад стороны начали переговорный процесс, его кульминацией стала встреча в Стамбуле в конце марта. Затем диалог был заморожен.

Российская сторона настаивает, что готова к переговорам, но с учетом сложившихся реалий. От контактов, по мнению Москвы, отказывается Киев. В частности, МИД России напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский «запретил вести переговоры с руководством России». Речь идет об указе, подписанном осенью, где говорится о «невозможности проведения переговоров» с президентом Владимиром Путиным.

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В ноябре Зеленский представил «формулу мира» для Украины, содержащую десять положений. Среди них — вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, освобождение всех пленных и др. Глава МИД России Сергей Лавров назвал выдвинутые Киевом условия нереалистичными.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Швейцария переговоры МИД Украина
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