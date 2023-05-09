Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 6 мая
EUR ЦБ: 84,91 (-2,09) Инвестиции, 05 мая, 16:30 Курс доллара на 6 мая
USD ЦБ: 76,82 (-1,79) Инвестиции, 05 мая, 16:30
В Берлине двое мужчин подрались у памятника танку Т-34 Общество, 02:11
Зеленский заявил о разработке новой концепции безопасности Политика, 01:46
Журналисты получили Пулитцеровскую премию за материалы о Мариуполе и Буче Политика, 00:58
Гладков сообщил о падении снаряда между двумя домами в Шебекино Политика, 00:53
В Швейцарии завели 29 дел из-за попыток обойти санкции против России Политика, 00:44
Посол заявил об угрозах желавшим посетить Россию 9 мая ветеранам из США Политика, 08 мая, 23:59
США перебросили в Эстонию истребители для «сдерживания агрессии» Политика, 08 мая, 23:58
Ждать ли краха рубля в ближайшие месяцы?
Узнаем мнение ведущих экономистов России на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 08 мая, 23:30
В Белгороде отменили праздничные мероприятия на 9 мая Политика, 08 мая, 23:29
Гладков заявил об обстреле трех населенных пунктов в Белгородской области Политика, 08 мая, 22:55
В Харькове, Днепре и Запорожье прогремели взрывы Политика, 08 мая, 22:45
Песков анонсировал неформальный завтрак Путина с лидерами стран СНГ 9 мая Политика, 08 мая, 22:39
В Испании задержали ограбившую почти 100 церквей в 82 городах пару Общество, 08 мая, 22:19
Месси стал первым в истории обладателем двух спортивных «Оскаров» за год Спорт, 08 мая, 22:11
Война санкций ,  
0 

В Швейцарии завели 29 дел из-за попыток обойти санкции против России

В Швейцарии возбудили 29 дел из-за обхода санкций против России из 130 возможных случаев

В Швейцарии зарегистрировали около 130 возможных попыток обойти санкции в отношении России, сообщила глава Государственного секретариата по экономике страны (SECO) Элен Будлигер-Артиеда в интервью местной газете Tages-Anzeiger.

«В 29 случаях были возбуждены административные уголовные дела, из которых 14 окончательно завершены. В 36 случаях от их открытия можно было отказаться. Остальное еще предстоит выяснить», — сказала Будлигер-Артиеда.

29 марта Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций ЕС против России. В рамках этого пакета запрещается экспорт в Россию редкоземельных металлов, строительных кранов, электрогенераторов и многих других товаров. Под санкции также попали банки из России (Тинькофф Банк и Росбанк), а также Фонд национального благосостояния.

В середине апреля президент Швейцарии Ален Берсе на встрече с немецким канцлером Олафом Шольцем пообещал сделать все возможное для соблюдения санкций против России. По его словам, на тот момент в стране были конфискованы активы российских бизнесменов на сумму 7,5 млрд швейцарских франков.

Теги
Швейцария санкции санкции против России уголовное дело обход санкций
Материалы по теме
Брюссель передал странам ЕС предложения по новым санкциям против России
Политика
Китай предупредил о подрыве доверия к ЕС в случае санкций против Пекина
Политика
МИД назвал неуважением слова Салливана о соблюдении санкций Узбекистаном
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter