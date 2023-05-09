В Швейцарии завели 29 дел из-за попыток обойти санкции против России

В Швейцарии возбудили 29 дел из-за обхода санкций против России из 130 возможных случаев

В Швейцарии зарегистрировали около 130 возможных попыток обойти санкции в отношении России, сообщила глава Государственного секретариата по экономике страны (SECO) Элен Будлигер-Артиеда в интервью местной газете Tages-Anzeiger.

«В 29 случаях были возбуждены административные уголовные дела, из которых 14 окончательно завершены. В 36 случаях от их открытия можно было отказаться. Остальное еще предстоит выяснить», — сказала Будлигер-Артиеда.

29 марта Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций ЕС против России. В рамках этого пакета запрещается экспорт в Россию редкоземельных металлов, строительных кранов, электрогенераторов и многих других товаров. Под санкции также попали банки из России (Тинькофф Банк и Росбанк), а также Фонд национального благосостояния.

В середине апреля президент Швейцарии Ален Берсе на встрече с немецким канцлером Олафом Шольцем пообещал сделать все возможное для соблюдения санкций против России. По его словам, на тот момент в стране были конфискованы активы российских бизнесменов на сумму 7,5 млрд швейцарских франков.