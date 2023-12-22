ЦИК утвердила требования к выдвижению в президенты России

Самовыдвиженцы должны собрать не менее 300 тыс. подписей (не более 7,5 тыс. в одном субъекте), кандидаты от политических партий — не менее 100 тыс. (не более 2,5 тыс. в каждом регионе). Заявки в ЦИК подали уже 16 кандидатов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила для кандидатов в президенты требования по сбору подписей и срокам их сдачи на проверку, говорится в телеграм-канале комиссии.

Самовыдвиженцам необходимо собрать не менее 300 тыс. и не более 315 тыс. подписей в свою поддержку, причем не более 7,5 тыс. на один субъект. Тем, кто идет на выборы от политической партии, нужно собрать не менее 100 тыс. и не более 105 тыс. подписей (на один субъект не может приходиться более 2,5 тыс.).

Лимит в 7,5 тыс. и 2,5 тыс. подписей для самовыдвиженцев и выдвигаемых от партии соответственно также предусмотрен для тех, кто собирает подписи среди россиян, постоянно проживающих за границей, указали в ЦИК.

Подписные листы и другие документы кандидаты смогут подать в ЦИК в период с 27 декабря по 31 января включительно, в последний день — до 18:00.

Президентские выборы в России запланированы с 15 по 17 марта 2024 года. В начале декабря о намерении участвовать в них заявил действующий президент Владимир Путин. В случае победы он станет главой государства в пятый раз. Путин идет как самовыдвиженец, его поддержала «Единая Россия», он уже подал документы в ЦИК.

К 20 декабря заявки в ЦИК на выдвижение подали 16 претендентов на выдвижение, в том числе бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (находится в СИЗО по делу о призывах к экстремизму), бывший депутат городской думы Ржева Екатерина Дунцова, глава Межрегионального союза выпускников детских домов и интернатов Анатолий Рабинович, муниципальный депутат Долгопрудного от «Союза правых сил» Борис Надеждин.

Что касается партий, представленных в Госдуме, то ЛДПР выдвинула на президентские выборы своего лидера Леонида Слуцкого, в президиуме ЦК КПРФ поддержали кандидатуру депутата Николая Харитонова (уже участвовал в выборах президента в 2004 году и занял второе место с 13,7% голосов избирателей), рассказывали источники РБК, «Справедливая Россия — За правду» решила поддержать Путина, «Новые люди» определятся со своим кандидатом на съезде 24 декабря.