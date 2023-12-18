Путин приехал в ЦИК и сдал документы для регистрации на выборах

Путин приехал в ЦИК и сдал документы для регистрации на выборах

Путин объявил о планах выдвинуться на новый срок 10 дней назад. Он пойдет на выборы, которые состоятся в марте 2024-го, самовыдвиженцем

Владимир Путин (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Президент Владимир Путин прибыл в здание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Москве и подал документы для участия в выборах главы государства в 2024 году.

Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне, 17 декабря, съезд партии «Единая Россия» поддержал выдвижение Владимира Путина на президентские выборы 2024 года.

«К президентской кампании партия должна подойти максимально подготовленной, пресечь любые попытки повилять на ход кампании извне. Победа Владимира Путина как нашего кандидата должна быть абсолютно легитимной и бесспорной», — заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Путин идет на выборы самовыдвиженцем. По закону, ему необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек.

Собрание группы состоялось 16 декабря в московском парке «Зарядье», она поддержала его кандидатуру.



На мероприятии присутствовали режиссер Никита Михалков, лидер музыкальной группы «Любэ» Николай Расторгуев, актер и депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Дмитрий Певцов, депутат Госдумы Сергей Неверов, артист балета Николай Цискаридзе, блогер «Гоблин» (Дмитрий Пучков), депутат Госдумы от «Единой России» Петр Толстой, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и другие.



Путин объявил о планах баллотироваться на выборы президента 8 декабря. С такой просьбой к нему обратился спикер парламента ДНР, командир батальона «Спарта» Артем Жога, президент ответил согласием. Голосование на выборах президента пройдет с 15 по 17 марта 2024 года.

Список доверенных лиц кандидата в этом году по сравнению с выборами 2018-го обновится примерно на 40%, говорили источники РБК. Новшеством станет появление в нем военкоров — это могут быть Александр Коц («Комсомольская правда»), Александр Сладков (ВГТРК) и Семен Пегов (основатель проекта WarGonzo). Традиционно в списке будут деятели культуры, в том числе режиссер Никита Михалков, артисты Михаил Боярский и Сергей Безруков, гендиректор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев, певец Shaman (Ярослав Дронов) и др.