 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Выборы президента России ,  
0 

«Единая Россия» поддержала кандидатуру Путина на выборах президента

Сюжет
Выборы президента России
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Съезд партии «Единая Россия» поддержал выдвижение Владимира Путина на президентские выборы 2024 года, передает корреспондент РБК.

«К президентской кампании партия должна подойти максимально подготовленной, пресечь любые попытки повилять на ход кампании извне. Победа Владимира Путина как нашего кандидата должна быть абсолютно легитимной и бесспорной», — заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Среди выступавших на съезде были представители регионов. Некоторые из них сравнивали «лихие 1990-е» со временем правления Путина — в лучшую сторону для главы государства. Первым слово получил металлург Виктор Кулай, депутат из Мончегорска, который сообщил, что застал разруху 1990-х, но «потом пришел человек, которому можно верить, который ни разу нас не обманул». «Поэтому мы за президента», — заключил он.

В Кремле определились с расположением предвыборного штаба Путина
Политика
Фото:Александр Щербак / ТАСС

Командир подразделения «Ахмат» Апти Алаудинов задался вопросом, «что было бы, если бы Владимир Путин сказал, что не идет на выборы»: «Как вы себе представляете Россию без Путина?» Главным результатом военной операции на Украине он назвал «единение нашего народа»: «И это победа Путина». Свое выступление он закончил словами: «Россия — мощь! «Ахмат» — сила! Аллаху Акбар».

ЦИК раскрыла стоимость выборов президента России
Политика
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Путин объявил о планах пойти на очередной президентский срок 8 декабря. Он сказал об этом спикеру парламента ДНР, командиру батальона «Спарта» Артему Жоге. Накануне, 16 декабря, стало известно, что Путин пойдет на выборы самовыдвиженцем.

Читайте на РБК Pro
Лира тестирует минимумы: как новый ЦБ Турции борется с инфляцией
Не внушают доверия: почему в мире падает спрос на электрокары
«Это точно рак!»: как мысли о здоровье приводят к серьезной ипохондрии
ФНС жестко контролирует работу с самозанятыми. Как не получить штраф

Голосование пройдет с 15 по 17 марта 2024 года.

«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Владимир Путин выборы президента Единая Россия
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
Путин пообещал пресекать любые попытки вмешательства в выборы
Политика
Шохин, Гагарина и Жога выдвинут Путина на президентские выборы
Политика
От вузов до военных: кому и как Путин объявлял о выдвижении на выборы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 98,42 (+0,68) Инвестиции, 15 дек, 16:09 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 89,7 (+0,02) Инвестиции, 15 дек, 16:09
«Единая Россия» поддержала кандидатуру Путина на выборах президента Политика, 16:34
ФТС предупредила о возможной конфискации отправленных в ЕС подарков Общество, 16:27
Путин заявил, что Россия не отдаст суверенитет «в обмен на колбасу» Политика, 16:25
Роман Костомаров вышел на лед на коньках в шоу Авербуха. Видео Спорт, 16:20
Роман Костомаров вышел на лед на коньках в шоу Авербуха. Видео Спорт, 16:19
Politico узнала об отправке США авианосца к Йемену из-за атак хуситов Политика, 16:18
Мэр Воронежа пообещал убрать снег после появления его фамилии на сугробах Общество, 16:05
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Россиянке из-за отказа украинки пришлось играть финал турнира с мужчиной Спорт, 15:46
Новак анонсировал дополнительное сокращение экспорта нефти в декабре Экономика, 15:37
Патрушев рассказал, когда в Россию привезут турецкие яйца без пошлины Экономика, 15:26
В детском саду в Ярославской области ребенок получил ожог кипятком Общество, 15:13
NYT узнала, что Нетаньяху не одобрил план пресечения «потока денег» ХАМАС Политика, 15:10
Бакальчук оценила перспективу передачи Wildberries детям Бизнес, 15:00
Лучший бомбардир «Локомотива» назвал свою стоимость завышенной в 14 раз Спорт, 14:56