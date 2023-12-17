«Единая Россия» поддержала кандидатуру Путина на выборах президента

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Съезд партии «Единая Россия» поддержал выдвижение Владимира Путина на президентские выборы 2024 года, передает корреспондент РБК.

«К президентской кампании партия должна подойти максимально подготовленной, пресечь любые попытки повилять на ход кампании извне. Победа Владимира Путина как нашего кандидата должна быть абсолютно легитимной и бесспорной», — заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Среди выступавших на съезде были представители регионов. Некоторые из них сравнивали «лихие 1990-е» со временем правления Путина — в лучшую сторону для главы государства. Первым слово получил металлург Виктор Кулай, депутат из Мончегорска, который сообщил, что застал разруху 1990-х, но «потом пришел человек, которому можно верить, который ни разу нас не обманул». «Поэтому мы за президента», — заключил он.

Командир подразделения «Ахмат» Апти Алаудинов задался вопросом, «что было бы, если бы Владимир Путин сказал, что не идет на выборы»: «Как вы себе представляете Россию без Путина?» Главным результатом военной операции на Украине он назвал «единение нашего народа»: «И это победа Путина». Свое выступление он закончил словами: «Россия — мощь! «Ахмат» — сила! Аллаху Акбар».

Путин объявил о планах пойти на очередной президентский срок 8 декабря. Он сказал об этом спикеру парламента ДНР, командиру батальона «Спарта» Артему Жоге. Накануне, 16 декабря, стало известно, что Путин пойдет на выборы самовыдвиженцем.

Голосование пройдет с 15 по 17 марта 2024 года.