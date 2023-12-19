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Политика ,  
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ЛДПР выдвинула Слуцкого в президенты

Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Съезд ЛДПР выдвинул кандидатом в президенты председателя партии Леонида Слуцкого, передает корреспондент РБК. Участие принимали 108 делегатов, кандидатура Слуцкого была поддержана 106 голосами, еще два бюллетеня оказались недействительными. Других кандидатур на съезде выдвинуто не было, самоотвод Слуцкий брать не стал.

Первым кандидатуру Слуцкого предложил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. В съезде принимали участие также вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, сенатор Елена Афанасьева, предприниматель, освобожденный из заключения в США Виктор Бут, члены думской фракции и другие партийцы.

Материал дополняется.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
ЛДПР Леонид Слуцкий выборы президента России
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