Руководство КПРФ рекомендовало выдвинуть в президенты экс-лидера аграриев

Президиум ЦК КПРФ поддержал идею снова выдвинуть Николая Харитонова на выборы президента. Он уже участвовал в борьбе за пост главы государства в 2004 году и набрал 13,7%

Николай Харитонов (Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press)

Президиум ЦК КПРФ на заседании 20 декабря поддержал кандидатуру депутата Госдумы Николая Харитонова в качестве возможного кандидата в президенты от партии. Об этом РБК рассказал источник в КПРФ и подтвердил второй собеседник в партии.

По словам собеседника РБК в компартии, кандидатура председателя думского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николая Харитонова будет рекомендована для обсуждения на пленуме ЦК, который пройдет 22 декабря. В свою очередь пленум должен принять решение, какую кандидатуру рекомендовать съезду — он состоится 23 декабря.

Харитонов на вопрос РБК, действительно ли была поддержана его кандидатура в качестве возможного кандидата в президенты, сказал, что «был разговор». «Было много кандидатов, назывались разные фамилии, перенесли разговор на пленум. Я опережать события не могу, это было бы некорректно», — заявил депутат РБК.

Еще один источник в КПРФ сказал, что на заседании президиума ЦК также звучали фамилии лидера компартии Геннадия Зюганова, первого зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина, губернатора Орловской области Андрея Клычкова, зампредов ЦК КПРФ Дмитрия Новикова и Леонида Калашникова. Ранее о том, что президиум ЦК КПРФ обсудил кандидатуру Харитонова, также сообщали «Ведомости».

Сам Зюганов, по словам одного из партийных собеседников РБК, не хочет участвовать в президентских выборах из-за опасения набрать меньше голосов, чем кандидат в президенты от КПРФ в 2018 году Павел Грудинин (11,77%) и Харитонов, которого партия уже выдвигала в 2004-м. Тогда он получил 13,69%.

Зюганов до последнего держал партийцев в неопределенности относительно своего видения, кого следует выдвинуть кандидатом в президенты, рассказали два источника в КПРФ. Но в первой половине декабря лидер компартии обзвонил членов президиума ЦК, интересуясь их мнением по поводу возможного выдвижения Харитонова. Окончательное решение Зюганов собирался принять после личной встречи с Владимиром Путиным, рассказывает один из собеседников. Встреча главы государства с лидерами фракций состоялась 15 декабря. После этого президент пообщался с каждым из участников с глазу на глаз.

На выборах президента 2004 года, в которых участвовал Харитонов, Владимир Путин набрал 71% голосов. Тогда помимо них в выборах также участвовали Сергей Глазьев, Ирина Хакамада, Сергей Миронов и представлявший ЛДПР Олег Малышкин.

Геннадий Зюганов участвовал в четырех президентских выборах, во всех из которых занял второе место. Наилучшего результата он добился в 1996 году, когда сумел выйти во второй тур, но проиграл в итоге Борису Ельцину. На выборах в 2012 году он набрал 17,1%.