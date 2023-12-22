ТАСС узнал о деле против Гозмана о «фейках» об армии
Против оппозиционера Леонида Гозмана (признан Минюстом иноагентом) возбуждено уголовное дело о распространении «фейков» о российской армии, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«В отношении Леонида Гозмана возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК <...> Основанием стало размещение им в Facebook (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена. — РБК) и телеграм-канале искаженных утверждений о руководстве РФ и Вооруженных силах России в ходе специальной военной операции», — рассказал источник агентства. Искажение информации показало комплексное психолого-лингвистическое исследование, добавил он.
Максимальное наказание по данному пункту ст. 207.3 — десять лет лишения свободы.
Леонид Гозман — российский политик, бывший лидер партии «Союз правых сил». В начале 1990-х был советником автора экономических реформ в России, бывшего главы правительства Егора Гайдара, затем работал в администрации президента и в правительстве, у Анатолия Чубайса.
Гозман получил статус иноагента в мае прошлого года. После этого его несколько раз задерживали. В июле 2022-го политик сообщил, что против него завели уголовное дело о неуведомлении властей о двойном гражданстве. Он рассказал, что несколько лет назад вместе с женой получил гражданство Израиля, но не сообщили об этом в положенный срок. В конце месяца он был задержан, однако потом выяснилось, что это произошло по ошибке. Позднее дело о неуведомлении о втором гражданстве завели и против его супруги.
Следующее задержание произошло в августе, оно было связано с обвинениями в публичном отождествлении СССР с нацистской Германией. В итоге Гозмана арестовали на 15 суток. При выходе из спецприемника его снова задержали по тем же обвинениями. Основанием стал его пост в «Живом журнале» от 2013 года, сообщал адвокат Гозмана Михаил Бирюков. В итоге политика снова арестовали на 15 суток.
Отбыв это наказание, Гозман вышел на свободу и уехал в Израиль, указывал его защитник.
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