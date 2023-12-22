 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

ТАСС узнал о деле против Гозмана о «фейках» об армии

ТАСС: против оппозиционера Леонида Гозмана завели дело о «фейках» об армии
Против Гозмана завели дело по ст. 207.3 УК, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Осенью прошлого года после двух административных арестов на 15 суток политик уехал из России
Леонид Гозман
Леонид Гозман (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Против оппозиционера Леонида Гозмана (признан Минюстом иноагентом) возбуждено уголовное дело о распространении «фейков» о российской армии, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В отношении Леонида Гозмана возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК <...> Основанием стало размещение им в Facebook (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена. — РБК) и телеграм-канале искаженных утверждений о руководстве РФ и Вооруженных силах России в ходе специальной военной операции», — рассказал источник агентства. Искажение информации показало комплексное психолого-лингвистическое исследование, добавил он.

Максимальное наказание по данному пункту ст. 207.3 — десять лет лишения свободы.

Леонид Гозман — российский политик, бывший лидер партии «Союз правых сил». В начале 1990-х был советником автора экономических реформ в России, бывшего главы правительства Егора Гайдара, затем работал в администрации президента и в правительстве, у Анатолия Чубайса.

На Бориса Акунина завели дело о «фейках» об армии и оправдании терроризма
Политика
Борис Акунин

Гозман получил статус иноагента в мае прошлого года. После этого его несколько раз задерживали. В июле 2022-го политик сообщил, что против него завели уголовное дело о неуведомлении властей о двойном гражданстве. Он рассказал, что несколько лет назад вместе с женой получил гражданство Израиля, но не сообщили об этом в положенный срок. В конце месяца он был задержан, однако потом выяснилось, что это произошло по ошибке. Позднее дело о неуведомлении о втором гражданстве завели и против его супруги.

Следующее задержание произошло в августе, оно было связано с обвинениями в публичном отождествлении СССР с нацистской Германией. В итоге Гозмана арестовали на 15 суток. При выходе из спецприемника его снова задержали по тем же обвинениями. Основанием стал его пост в «Живом журнале» от 2013 года, сообщал адвокат Гозмана Михаил Бирюков. В итоге политика снова арестовали на 15 суток.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год

Отбыв это наказание, Гозман вышел на свободу и уехал в Израиль, указывал его защитник.

Кредит наличными от

Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.

Узнать подробнее

Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут

Узнать подробнее

Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.

Узнать подробнее

ВТБ. Всё получится

Узнать подробнее

.

Узнать подробнее

Рекламодатель: БАНК ВТБ (ПАО), ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №1000, РЕКЛАМА, 0+

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Леонид Гозман дискредитация армии
Материалы по теме
Режиссеру Вырыпаеву заочно дали восемь лет колонии по статье о фейках
Политика
Экс-преподавателю филиала РАНХиГС вынесли приговор за фейки об армии
Политика
На журналистку «Радио Свобода» завели дело о «фейках» про армию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 100,51 (+1,46) Инвестиции, 21 дек, 17:37 Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 91,71 (+1,3) Инвестиции, 21 дек, 17:37
Вина Дизеля обвинили в сексуальных домогательствах Общество, 05:25
В Бельгии рождественская елка упала на трех человек Общество, 05:10
ТАСС узнал о деле против Гозмана о «фейках» об армии Политика, 04:40
Угрожавшего слить в интернет GTA VI приговорили к заключению в больнице Технологии и медиа, 04:21
Bloomberg узнал о расследовании в Julius Baer из-за кредитов для банкрота Финансы, 04:09
Четверть российских компаний отказалась от новогодних корпоративов Бизнес, 04:00
Посол рассказал о работе оставшихся в Германии российских консульствах Политика, 03:40
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Орбан задал вопрос о приеме Украины в ЕС с территориальными проблемами Политика, 03:13
В Бердянске силы ПВО сбили два украинских беспилотника Политика, 02:57
Суд оставил Коломойского под стражей, но сократил ему размер залога Политика, 02:34
Forbes узнал о поручениях Путина по итогам встречи с бизнесом в ноябре Бизнес, 02:21
Bloomberg сообщил о возвращении судов к путям XVIII века из-за хуситов Бизнес, 01:42
La Repubblica согласилась опровергнуть информацию о российском дипломате Политика, 01:23
В Киеве прогремели взрывы Политика, 01:00