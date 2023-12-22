ТАСС узнал о деле против Гозмана о «фейках» об армии

Против Гозмана завели дело по ст. 207.3 УК, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Осенью прошлого года после двух административных арестов на 15 суток политик уехал из России

Леонид Гозман (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Против оппозиционера Леонида Гозмана (признан Минюстом иноагентом) возбуждено уголовное дело о распространении «фейков» о российской армии, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В отношении Леонида Гозмана возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК <...> Основанием стало размещение им в Facebook (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена. — РБК) и телеграм-канале искаженных утверждений о руководстве РФ и Вооруженных силах России в ходе специальной военной операции», — рассказал источник агентства. Искажение информации показало комплексное психолого-лингвистическое исследование, добавил он.

Максимальное наказание по данному пункту ст. 207.3 — десять лет лишения свободы.

Леонид Гозман — российский политик, бывший лидер партии «Союз правых сил». В начале 1990-х был советником автора экономических реформ в России, бывшего главы правительства Егора Гайдара, затем работал в администрации президента и в правительстве, у Анатолия Чубайса.

Гозман получил статус иноагента в мае прошлого года. После этого его несколько раз задерживали. В июле 2022-го политик сообщил, что против него завели уголовное дело о неуведомлении властей о двойном гражданстве. Он рассказал, что несколько лет назад вместе с женой получил гражданство Израиля, но не сообщили об этом в положенный срок. В конце месяца он был задержан, однако потом выяснилось, что это произошло по ошибке. Позднее дело о неуведомлении о втором гражданстве завели и против его супруги.

Следующее задержание произошло в августе, оно было связано с обвинениями в публичном отождествлении СССР с нацистской Германией. В итоге Гозмана арестовали на 15 суток. При выходе из спецприемника его снова задержали по тем же обвинениями. Основанием стал его пост в «Живом журнале» от 2013 года, сообщал адвокат Гозмана Михаил Бирюков. В итоге политика снова арестовали на 15 суток.

Отбыв это наказание, Гозман вышел на свободу и уехал в Израиль, указывал его защитник.