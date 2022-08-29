В Москве задержали Леонида Гозмана

Его заподозрили в публичном отождествлении СССР и нацистской Германии, статья об этом в КоАП появилась этой весной. Ранее против политика завели уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве

Леонид Гозман (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Оппозиционного политика, бывшего лидера Союза правых сил Леонида Гозмана (внесен в реестр СМИ-иноагентов) задержали в Москве, сообщил РБК его адвокат Михаил Бирюков.

Как сообщает источник RT в правоохранительных органах, Гозмана заподозрили в публичном отождествлении СССР с нацистской Германией.

Ответственность за публичное отождествление действий руководства СССР и фашистской Германии появилась в КоАП весной 2022 года. За первое нарушение по ст. 13.48 для физических лиц предусматривается штраф до 2 тыс. руб. или административный арест до 15 суток. При повторном нарушении штраф увеличивается до 5 тыс. руб.

Телеканал к сообщению о задержании политика прикрепил его пост в Facebook (головная компания Meta Platforms признана в России экстремистской и запрещена) от 2020 года. Он был посвящен инициативе об ответственности за отождествление действий руководства СССР и Германии, тогда она еще не была принята Госдумой.

В конце июля Гозмана уже задерживали, однако в тот же день отпустили. В середине того месяца против политика завели дело о неуведомлении о двойном гражданстве (ст. 330.2 УК), она предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тыс. руб. или обязательных работ до 400 часов. Несколько лет назад политик с женой получили гражданство Израиля, но не собирались туда уезжать, говорил Гозман. Они не знали о необходимости известить власти в течение 60 суток и сделали это через год.

Явка к следователю по этому делу была назначена на 25 июля, однако ее перенесли на 29 июля, сообщал Бирюков, а Гозмана задержали в этот день ошибочно.