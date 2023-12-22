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Военная операция на Украине ,  
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Орбан задал вопрос о приеме Украины в ЕС с территориальными проблемами

Виктор Орбан спросил, примут ли Украину в ЕС с подконтрольными России регионами
Сюжет
Военная операция на Украине
Орбан отметил, что у Украины есть территории, неподконтрольные ей, и зада вопрос, вступит ли она в ЕС с ними. Союз одобрил начало переговоров о членстве Киева, но Венгрия критикует это решение
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Marton Monus / Reuters)

На некоторых украинских территориях находятся российские солдаты, в связи с этим возникает вопрос, будут ли принимать Украину в ЕС с этими регионами, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью HirTV, передает Webradio.hu.

По его словам, Украина не готова к вступлению в Евросоюз, поскольку часть ее территорий находятся под российским контролем.

Орбан также добавил, что принять Украину в объединение без решения венгерского парламента нельзя.

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Виктор Орбан

15 декабря по итогам Совета ЕС 26 европейских лидеров одобрили начало переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз. Венгрия не раз критиковала это решение. Орбан еще до заседания Совета говорил, что намерен помешать ЕС «совершить ужасную ошибку» в виде начала переговоров, так как Украина еще не находится в подходящем для этого состоянии, а намерение ЕС имеет под собой «политические причины».

В итоге Орбан не участвовал в голосовании по вопросу о переговорах с Украиной, в этот момент он покинул помещение. Как сообщала Politico со ссылкой на источники, в это время немецкий канцлер Олаф Шольц предложил Орбану сходить за кофе. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба позднее назвал действия канцлера «лучший рождественским подарком из Берлина» для Киева.

После голосования венгерский премьер заявил, что решение было «совершенно бессмысленным, иррациональным и неправильным». Позднее политик оценил, что прием Украины в Евросоюз обойдется блоку в €150–190 млрд, при этом денег недополучат сами страны-члены. «Вся помощь, которую оказывали странам Центральной Европы, включая Венгрию, была бы передана» Украине, считает Орбан.

Помимо критики по вопросу будущего членства Киева, Будапешт блокирует выделение ему помощи в размере €50 млрд на четыре года.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Виктор Орбан Венгрия Украина Евросоюз
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