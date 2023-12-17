Кулеба назвал подарком из Берлина решение ЕС о переговорах с Украиной

Действия Олафа Шольца, не давшего Венгрии ветировать решение о переговорах по вступлению Украины в ЕС, войдут в историю, канцлер «заслужил восхищение в сердцах украинцев», считает Дмитрий Кулеба

Олаф Шольц (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что решение Совета Евросоюза о начале переговоров с Киевом во вступлению в блок было принято во многом благодаря усилиям канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом он сказал в интервью Bild.

«То, что сделал канцлер Германии Олаф Шольц на саммите, чтобы снять угрозу вето со стороны Венгрии, войдет в историю», — считает министр. По его словам, Берлин продемонстрировал «лидерство в интересах Европы», и действия канцлера «заслужили искреннее восхищение в сердцах украинцев».

«У нас есть много причин быть благодарными Германии, от военной помощи до финансовой поддержки, но политическая ясность относительно членства Украины в ЕС — это, пожалуй, лучший рождественский подарок из Берлина», — заявил Кулеба. По его словам, на карте Европы больше не будет «серых зон».

Украинский министр сказал, что еще в мае прошлого года просил Германию взять на себя ведущую роль в вопросе предоставления Киеву статуса кандидата в члены ЕС, но его призывы «по большей части остались без внимания». Тогда эксперты и политики в Берлине говорили ему, что «Германия не хочет лидировать». «Я рад, что с тех пор политические решения Германии изменились, — заключил он.

Решение о начале переговоров с Украиной обсуждалось на двухдневном саммите ЕС 14-15 декабря. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее не раз обещал заблокировать его, заявляя, что Киев не соответствует критериям членства в союзе. Его пытались переубедить остальные лидеры ЕС. По данным Politico, после нескольких часов безрезультатных переговоров Шольц попросил Орбана покинуть зал и выйти за кофе, пока делегаты оставшихся 26 стран-членов обсуждают решение. Шольц пояснил, что «технически» Орбан будет отсутствовать на заседании, тем самым обеспечив единогласное решение, за которое не будет нести ответственности. В итоге венгерский лидер не стал ветировать решение о начале переговоров, но назвал его бессмысленным и иррациональным.

Совет ЕС одобрил начало переговоров не только с Украиной, но и Молдавией. Лидерам нужно будет определить их точные темы. Затем Еврокомиссии нужно вынести заключение о готовности страны стать членом ЕС, его должны будут одобрить лидеры стран союза и Европарламент. В случае успешного окончания переговоров будет созвана конференция, где все стороны подпишут договор о присоединении. Его необходимо ратифицировать парламентами всех стран — членов ЕС.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что сомневается в безобидности потенциального вступления Украины в Евросоюз. В то же время президент Владимир Путин говорил, что Москва никогда не возражала против этого.