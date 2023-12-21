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Военная операция на Украине ,  
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Орбан заявил о нежелании иметь границу с Россией

Премьер Венгрии Орбан заявил о нежелании иметь границу с Россией
Сюжет
Военная операция на Украине
Будапешт заинтересован в том, чтобы между Россией и Венгрией всегда была территория, контролируемая другим государством, отметил премьер
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Marton Monus / Reuters)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не хотел бы, чтобы у его страны была граница с Россией, его слова приводит газета Magyar Nemzet.

По его словам, на Украине сначала нужно заключить перемирие, прежде чем подписывать мир. «Если Европа не начнет переговоры, то великие державы за пределами Европы, русские договорятся с американцами через голову Европы. Эта опасность существовала со времен Второй мировой войны. Это кровавая реальность для европейцев», — отметил Орбан. Премьер в ноябре утверждал, что Украина в прошлом году не подписала мирное соглашение с Россией по указанию США.

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Политика
Виктор Орбан

Он подчеркнул, что внимание Венгрии обращено лишь на себя. «У Венгрии нет видения [будущего] другой страны, она ориентируется только на себя и заглядывает за границу с одной лишь мыслью: самое главное, чтобы у России не было границы с Венгрией», — сказал премьер.

По его словам, Будапешт заинтересован в том, чтобы между Россией и Венгрией всегда была территория, контролируемая другим государством.

В октябре Орбан после встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Пекине сообщил, что ответ Путина на вопрос о прекращении боевых действий на Украине не был обнадеживающим. «Ответ, который я получил на этот вопрос от президента России, не был, мягко говоря, обнадеживающим», — сказал он. Как пояснил президент, в ответ на вопрос венгерского премьера о перспективах мирного урегулирования он заявил, что если Киев хочет какого-то реального переговорного процесса, то в первую очередь нужно отменить его запрет на переговоры с Москвой.

Венгрия блокирует военную помощь Украине и выступает против ее вступления в ЕС. Путин называл «ерундой» обвинения Орбана в пророссийских настроениях. По его словам, премьер «не пророссийский политик, он провенгерский политик».

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Теги
Елена Чернышова
Виктор Орбан Венгрия Россия
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