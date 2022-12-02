Пригожин заявил о невозможности признания ЧВК «Вагнер» террористической

О том, что в Белом доме рассматривают возможность признания ЧВК иностранной террористической организацией, сообщал Bloomberg. Бизнесмен заявил, что группа Вагнера «ни под один из критериев не подпадает»

Бизнесмен Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

ЧВК «Вагнер» не подпадает под критерии террористической организации, заявил бизнесмен и владелец группы «Конкорд» Евгений Пригожин, говорится в сообщении на странице «Конкорда» в социальной сети «Вконтакте».

29 ноября Bloomberg со ссылкой на два источника сообщил, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность признания ЧВК иностранной террористической организацией из-за ее участия в военных действиях на Украине и присутствия в Африке, но окончательное решение еще не принято. Признание Внесение группы Вагнера в список террористических организаций позволило бы США начать уголовное преследование ее членов и активов по всему миру. Пригожин и ЧВК «Вагнер» уже попали под санкции США и ЕС.

«Что касается критериев отнесения организации к террористической (согласно регулированию США), там имеется три пункта и девять подпунктов, в которых подробно описано, кто есть террорист. ЧВК «Вагнер» ни под один из этих критериев не подпадает. Однако деятельность США полностью под них подходит», — заявил Пригожин.

Для причисления иностранной организации к террористической она должна заниматься террористической деятельностью и угрожать безопасности граждан США или национальной безопасности.

Бизнесмен утверждает, что ЧВК «в любых своих действиях свято защищает интересы России, при этом, соблюдая все нормы морали». Он перечислил, чем известна группа Вагнера: она «остановила геноцид русского населения на Донбассе в 2014 году», «разгромила» «Исламское государство» (ИГ; запрещенная в России террористическая организация) в Сирии в 2015-2017 годах, предотвратила переворот в ЦАР, уничтожила тысячи террористов ИГ, «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) и др. в Сахеле, противодействовала вмешательству США в выборы в России и других странах.

«ЧВК «Вагнер» всегда защищала интересы России, русских за рубежом, граждан Российской Федерации, партнеров России в любых странах и на любых континентах, всегда боролась с терроризмом, бандитизмом, нарушением прав и свобод граждан. И будет продолжать это делать при любых обстоятельствах», — заключил он.

В конце сентября Пригожин признался, что в 2014 году создал группу, которая впоследствии получила название ЧВК «Вагнер».

В конце ноября Европарламент принял резолюцию о признании России страной — спонсором терроризма. Решение носит рекомендательный характер. В Кремле заявили, что не будут «принимать близко к сердцу» это решение. США тем временем отказались признавать Россию государством — спонсором терроризма.