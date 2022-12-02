Пригожин заявил о невозможности признания ЧВК «Вагнер» террористической

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 63,83 (+0,78) Инвестиции, 01 дек, 15:56
Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 61,15 (+0,27) Инвестиции, 01 дек, 15:56
В МВФ заявили, что поддержка Западом Украины потребует $3-5 млрд в месяц Политика, 01:19
Подоляк назвал потери Украины с начала военных действий Политика, 01:17
Почему штраф за отсутствие ОСАГО должен быть равен цене полиса Партнерский проект, 01:07
Классика вне времени: стратегия инвестиций в искусство Павла Третьякова РБК и Амарант, 00:54
Шольц признал дефицит боеприпасов в Бундесвере Политика, 00:42
Сборная Германии впервые не смогла выйти в плей-офф на двух ЧМ подряд Спорт, 00:08
Пригожин заявил о невозможности признания ЧВК «Вагнер» террористической Политика, 00:07
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Премьер Эстонии предупредила о перебоях в подаче электроэнергии Политика, 00:03
Эксперты оценили снижение цен на аренду у границ Украины и новых регионов Недвижимость, 00:01
У Telegram возникли проблемы с эмодзи Технологии и медиа, 00:00
Минобороны купило авиакомпанию у «Роскосмоса» за ₽1 Бизнес, 00:00
Где найти развивающую среду для ребенка в Москве РБК и AFI Park Воронцовский, 01 дек, 23:59
Байден подарил Макрону зеркало и коллекцию виниловых пластинок Общество, 01 дек, 23:46
Трансплант-игры: какой стала жизнь людей, переживших пересадку органов Партнерский проект, 01 дек, 23:33
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
0 

Пригожин заявил о невозможности признания ЧВК «Вагнер» террористической

Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» не подходит под критерии террористической организации
О том, что в Белом доме рассматривают возможность признания ЧВК иностранной террористической организацией, сообщал Bloomberg. Бизнесмен заявил, что группа Вагнера «ни под один из критериев не подпадает»
Бизнесмен Евгений Пригожин
Бизнесмен Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

ЧВК «Вагнер» не подпадает под критерии террористической организации, заявил бизнесмен и владелец группы «Конкорд» Евгений Пригожин, говорится в сообщении на странице «Конкорда» в социальной сети «Вконтакте».

29 ноября Bloomberg со ссылкой на два источника сообщил, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность признания ЧВК иностранной террористической организацией из-за ее участия в военных действиях на Украине и присутствия в Африке, но окончательное решение еще не принято. Признание Внесение группы Вагнера в список террористических организаций позволило бы США начать уголовное преследование ее членов и активов по всему миру. Пригожин и ЧВК «Вагнер» уже попали под санкции США и ЕС.

«Что касается критериев отнесения организации к террористической (согласно регулированию США), там имеется три пункта и девять подпунктов, в которых подробно описано, кто есть террорист. ЧВК «Вагнер» ни под один из этих критериев не подпадает. Однако деятельность США полностью под них подходит», — заявил Пригожин.

Для причисления иностранной организации к террористической она должна заниматься террористической деятельностью и угрожать безопасности граждан США или национальной безопасности.

Бизнесмен утверждает, что ЧВК «в любых своих действиях свято защищает интересы России, при этом, соблюдая все нормы морали». Он перечислил, чем известна группа Вагнера: она «остановила геноцид русского населения на Донбассе в 2014 году», «разгромила» «Исламское государство» (ИГ; запрещенная в России террористическая организация) в Сирии в 2015-2017 годах, предотвратила переворот в ЦАР, уничтожила тысячи террористов ИГ, «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) и др. в Сахеле, противодействовала вмешательству США в выборы в России и других странах.

«ЧВК «Вагнер» всегда защищала интересы России, русских за рубежом, граждан Российской Федерации, партнеров России в любых странах и на любых континентах, всегда боролась с терроризмом, бандитизмом, нарушением прав и свобод граждан. И будет продолжать это делать при любых обстоятельствах», — заключил он.

Читайте на РБК Pro
Рабочая профессия и сфера услуг: как говорить с работодателем
Что такое «кредитная дедовщина» и почему банки отказывают в займах
10 фраз, которые говорят о том, что вам не собираются возвращать деньги
Инфляция в Турции бьет рекорды. Что будет дальше с лирой

В конце сентября Пригожин признался, что в 2014 году создал группу, которая впоследствии получила название ЧВК «Вагнер».

В конце ноября Европарламент принял резолюцию о признании России страной — спонсором терроризма. Решение носит рекомендательный характер. В Кремле заявили, что не будут «принимать близко к сердцу» это решение. США тем временем отказались признавать Россию государством — спонсором терроризма.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
ЧВК Вагнера США Евгений Пригожин террористическая организация
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
Клишас связал отсутствие закона о ЧВК с низким общественным запросом
Политика
Пригожин фразой «собачья смерть» оценил видео «казни экс-бойца ЧВК»
Политика
Пригожин рассказал о создании «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter