Страны G20 в совместной декларации выступили за расширение Совбеза ООН

Мировые лидеры принимают участие в саммите G20 в Йоханнесбурге, ЮАР (Фото: Leon Neal / Reuters)

Страны G20 на саммите в ЮАР выступили за реформирование Совета Безопасности ООН, в том числе за счет его расширения. Об этом говорится в итоговой декларации.

Реформа призвана привести СБ «в соответствие с реалиями и требованиями XXI века, сделать его более представительным, инклюзивным, эффективным, демократичным и подотчетным, а также более прозрачным для всех членов ООН». Это позволит «лучше распределять ответственность между всеми его членами, одновременно повышая его эффективность и прозрачность», считают лидеры.

Они призывают к расширению состава Совбеза ООН, что позволит улучшить положение в нем регионов и групп, недостаточно представленных или не представленных в СБ, таких как Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка и Карибский бассейн.

Страны G20 также намерены «работать над достижением справедливого, всеобъемлющего и прочного мира в Судане, Демократической Республике Конго, на оккупированной палестинской территории, в Украине, а также над прекращением других конфликтов и войн по всему миру».

В декларации также уделяется внимание проблеме изменения климата. «По случаю 10-й годовщины Парижского соглашения мы признаем срочность и серьезность проблемы изменения климата», — говорится в ней. Цель соглашения — удержать рост температуры в пределах 2˚С по отношению к показателям доиндустриальной эпохи, страны поддерживают усилия ограничить рост средних температур на планете до 1,5˚С. Президент США Дональд Трамп, бойкотировавший саммит G20 в ЮАР, в свой первый срок принял решение о выходе страны из Парижского соглашения по климату. Это же он пообещал сделать, придя снова к власти в январе этого года. Трамп считает изменение климата «величайшей аферой, когда-либо совершенной в мире».

Несмотря на то что первые предложения по расширению СБ ООН прозвучали еще в 1955 году, согласовать расширение этого органа удалось лишь однажды. В 1963 году численность совета выросла с 11 до 15 государств за счет непостоянных членов (изначально их было шесть). Состав постоянных членов тоже в основном остался неизменным за двумя важными исключениями: в 1971 году представительство Китая перешло от Китайской Республики (Тайвань) к Китайской Народной Республике, в 1991 году место СССР заняла Россия. СБ ООН в основном критикуется за низкую репрезентативность и эффективность работы. На момент создания Совбеза членами ООН была 51 страна мира. В год первого и единственного расширения СБ в организации состояло уже 113 государств, а ныне она насчитывает 193 члена. Таким образом, за 78 лет работы органа его репрезентативность снизилась с 22 до 8%, а состав не отражает возросшей политической, демографической и экономической роли ряда развивающихся стран. Другая проблема — это наличие блокирующего вето у постоянных членов Совбеза.

22–23 ноября в Йоханнесбурге проходит саммит «Большой двадцатки». США бойкотировали встречу. Американский президент Дональд Трамп назвал проведение ее в ЮАР «настоящим позором», так как, по его мнению, власти этой страны преследуют африканеров (белое население страны, потомки европейских переселенцев), нарушая их права. На саммит также не поехали президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, они решили отправить туда свои делегации.

