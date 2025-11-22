 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Макрон предсказал конец G20 и упомянул Украину

Макрон на саммите G20 предсказал конец объединения
Макрон на саммите G20 в Йоханнесбурге заявил, что существование организации находится под угрозой. На мероприятии не присутствуют лидеры США, России и Китая
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Yves Herman / Reuters)

Существование G20 находится под угрозой, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во вступительном слове на саммите в Йоханнесбурге. Его слова приводит Bloomberg. Похожее заявление в прошлом он делал про НАТО, напомнило агентство.

«Первая встреча на Африканском континенте знаменует собой важную веху в жизни «Группы двадцати». Но мы также должны признать, что G20, возможно, подходит к концу цикла», — сказал он.

Французский лидер упомянул отсутствие США за столом переговоров, трудности с защитой гуманитарного права и суверенитета некоторых стран, таких как Украина. Он подчеркнул, что странам блока необходимо срочное коллективное возобновление взаимодействия. «Нам трудно выработать общие стандарты в отношении геополитического кризиса», — указал Макрон.

Организаторы саммита G20 в ЮАР забыли отключить звук на закрытой сессии
Политика
Мужчина проходит мимо экрана, на котором Сирил Рамафоса выступает на пленарном заседании в первый день саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР

Саммит лидеров стран G20 проходит с 20 по 24 ноября в Йоханнесбурге — крупнейшем городе Южно-Африканской Республики (ЮАР). На нем отсутствуют лидеры России, США и Китая. Российскую делегацию в ЮАР представляет замруководителя администрации президента Максим Орешкин.

Американский лидер Дональд Трамп обвинил ЮАР в «очень плохой политике» и отказался от поездки на мероприятие. Китай вместо председателя Си Цзиньпина представляет премьер Госсовета Ли Цянь.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что саммиты стран G20 по-прежнему сохраняют свою значимость. Он также добавил, что Россия сохраняет свою заинтересованность в работе этой организации.

Группа G20 была создана в 1999 году и включает 19 стран: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР (Южно-Африканская Республика), Япония. В нее также входят два региональных объединения — Европейский союз и Африканский союз.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Эмманюэль Макрон G20 саммит ЮАР Франция Украина
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Материалы по теме
Страны G20 в совместной декларации выступили за расширение Совбеза ООН
Политика
Орешкин прибыл на саммит G20 в Йоханнесбурге
Политика
Шерпа оценила возможность участия Путина в саммите G20 в США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 17:15 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 17:15
Задержан подозреваемый в поджоге, из-за которого сгорели машины в Москве Город, 17:39
«Спартак» забил гол Акинфееву прямым ударом с углового Спорт, 17:38
США пригрозили Киеву худшей сделкой в случае отказа от мирного плана Политика, 17:34
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
DPA назвало дату встречи Украины, США и ЕС по мирной сделке Политика, 17:25
Саночников сборной России арестовали в Красноярске за мошенничество Спорт, 17:18
Лидеры ЕС проведут экстренную встречу по мирному плану США Политика, 17:18
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
Лидеры Европы выразили обеспокоенность пунктами плана США о ВСУ и границе Политика, 17:06
Криптобиржи выпускают платежные карты. Какую выбрать Крипто, 16:57
Расслабленная жизнь как на курорте: каким будет квартал Dream Riva РБК и Dream Riva, 16:55
Зеленский обсудил с главами Северной Европы и Балтии шаги по плану США Политика, 16:53
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
Рябков заявил о разочаровании из-за решения США по визам для россиян Политика, 16:33