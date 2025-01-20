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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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США выйдут из Парижского соглашения по климату

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Трамп, как и в свой первый срок, выведет США из соглашения по климату. После инаугурации он пообещал положить конец «новому зеленому курсу». Соединенные Штаты — вторые в мире по объему выбросов парниковых газов
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

США выйдут из Парижского соглашения по климату, сообщает Reuters со ссылкой на документ Белого дома. Об этом было объявлено сразу после инаугурации 47-го президента Дональда Трампа. РБК вел прямую трансляцию с мероприятия.

Во время первого срока (январь 2017-го — январь 2021-го) Трамп также объявил о выходе из соглашения, формально решение вступило в силу в ноябре 2020 года. В 2021-м, когда президентом стал Джо Байден, США вернулись к нему.

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Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года в столице Франции. Его цель — удержать рост средней температуры на планете в пределах 1,5–2°C по отношению к соответствующему показателю доиндустриальной эпохи. Соглашение подразумевает сокращение выбросов парниковых газов и выделение развивающимся странам $100 млрд в год для решения экологических проблем.

Соединенные Штаты присоединились к соглашению в апреле 2016 года, когда президентом был Барак Обама. Трамп, придя к власти в прошлый раз, сразу же объявил, что Вашингтон отказывается от участия в договоре.

В ходе нынешней предвыборной кампании Трамп обещал сократить инвестиции в возобновляемую энергетику и снять ограничения на добычу энергоносителей в стране. Одной из первых мер на посту президента, которую республиканец намерен принять в первые часы после инаугурации, станет введение чрезвычайной ситуации в энергетике для стимулирования добычи ресурсов. «Сегодняшними моими действиями мы положим конец «новому зеленому курсу», — заявил он. Трамп не раз ставил глобальное потепление под сомнение и называл его мистификацией, отмечает Reuters.

В первый срок Трампа США «добились энергетической независимости», говорится на обновленном сайте Белого дома. «Обеспечение низких цен на нефть, газ и электроэнергию для американского народа является приоритетом, и он добьется этого, поощряя внутреннее производство энергии», — отмечается в заявлении.

Соединенные Штаты — крупнейший в мире производитель нефти и ведущий экспортер сжиженного газа, страна является вторым по величине источником выбросов парниковых газов в мире после Китая. В ООН предупреждали, что если темпы глобальных выбросов не замедлятся, к 2100 году температура может подняться до 3°С сверх доиндустриальных уровней, что нанесет дополнительный непоправимый ущерб нашим экосистемам.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дональд Трамп Парижское соглашение Парижское соглашение по климату климат глобальное потепление выбросы
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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