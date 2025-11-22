 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп назвал альтернативу принятию Киевом мирного плана США

Украина должна либо принять мирный план США, либо быть готовой продолжать боевые действия. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами в Овальном кабинете Белого дома.

«Ему (президенту Украины Владимиру Зеленскому. — РБК) он (план США - РБК) должен понравиться, а если ему не понравится, то, знаете ли, им следует просто продолжать бороться, я полагаю», — добавил политик.

По мнению Трампа, Украине стоит поторопиться с принятием решения, поскольку «зима будет холодной». Ранее он  назвалследующий четверг, 27 ноября, дедлайном для того, чтобы Киев согласился с предложением.

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX!

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
