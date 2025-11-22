Трамп назвал альтернативу принятию Киевом мирного плана США

Украина должна либо принять мирный план США, либо быть готовой продолжать боевые действия. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами в Овальном кабинете Белого дома.

«Ему (президенту Украины Владимиру Зеленскому. — РБК) он (план США - РБК) должен понравиться, а если ему не понравится, то, знаете ли, им следует просто продолжать бороться, я полагаю», — добавил политик.

По мнению Трампа, Украине стоит поторопиться с принятием решения, поскольку «зима будет холодной». Ранее он назвалследующий четверг, 27 ноября, дедлайном для того, чтобы Киев согласился с предложением.

