Евросоюз предложит мирный план с выгодными для Украины условиями

Фото: Justin Tallis / Getty Images

Европейские страны составляют собственную мирную инициативу по российско-украинскому конфликту с более выгодными для Киева условиями, чем в американском плане, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Предложение планируется подготовить в течение нескольких дней. ЕС пытается убедить Киев поддержать этот план, однако пока украинские власти не взяли конкретных обязательств.

США составили мирный план без участия европейских стран, консультации с ними Вашингтон намерен провести только в пятницу, 21 ноября.

На официальном уровне руководство союза выразил сомнение в эффективности любых предложений, разработанных вопреки позиции Украины и Европы. На условиях анонимности европейские чиновники охарактеризовали инициативу как «очень плохую». Предложения США являются списком «пунктов, которые должны удовлетворить [президента России Владимира] Путина», рассказал один из источников Politico.

Согласно плану, который опубликовал украинский нардеп Алексей Гончаренко (подлинность документа не подтверждена), Украина отказывается от вступления в НАТО, выборы должны пройти через 100 дней после подписания, Крым, Луганск и Донецк признаются частью России, численность ВСУ ограничена и сохранен безъядерный статус страны.

По данным Axios, США представили Украине еще один проект сделки, в котором сказано: любое будущее «масштабное, преднамеренное и продолжительное вооруженное нападение» России на Украину «будет рассматриваться как нападение, угрожающее миру и безопасности трансатлантического сообщества», и США, и их союзники отреагируют соответствующим образом, в том числе с применением военной силы.

Материал дополняется.