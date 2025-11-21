 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Евросоюз предложит мирный план с выгодными для Украины условиями

WSJ: ЕС составит мирный план с выгодными для Украины условиями
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Justin Tallis / Getty Images
Фото: Justin Tallis / Getty Images

Европейские страны составляют собственную мирную инициативу по российско-украинскому конфликту с более выгодными для Киева условиями, чем в американском плане, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Предложение планируется подготовить в течение нескольких дней. ЕС пытается убедить Киев поддержать этот план, однако пока украинские власти не взяли конкретных обязательств.

Как выглядит предложенный США план и почему он вызвал разногласия
Политика
Фото: Andrew Harnik / Getty Images

США составили мирный план без участия европейских стран, консультации с ними Вашингтон намерен провести только в пятницу, 21 ноября.

На официальном уровне руководство союза выразил сомнение в эффективности любых предложений, разработанных вопреки позиции Украины и Европы. На условиях анонимности европейские чиновники охарактеризовали инициативу как «очень плохую». Предложения США являются списком «пунктов, которые должны удовлетворить [президента России Владимира] Путина», рассказал один из источников Politico.

Согласно плану, который опубликовал украинский нардеп Алексей Гончаренко (подлинность документа не подтверждена), Украина отказывается от вступления в НАТО, выборы должны пройти через 100 дней после подписания, Крым, Луганск и Донецк признаются частью России, численность ВСУ ограничена и сохранен безъядерный статус страны.

По данным Axios, США представили Украине еще один проект сделки, в котором сказано: любое будущее «масштабное, преднамеренное и продолжительное вооруженное нападение» России на Украину «будет рассматриваться как нападение, угрожающее миру и безопасности трансатлантического сообщества», и США, и их союзники отреагируют соответствующим образом, в том числе с применением военной силы. 

Материал дополняется.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Евросоюз
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 92,6 (-1,18) Инвестиции, 10:24 Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 80,73 (-0,21) Инвестиции, 10:24
Умеров опроверг согласование мирного плана во время командировки в США Политика, 10:43
Титул «Мисс Вселенная» завоевала участница из Мексики. Как она выглядит Life, 10:42
Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ после хет-трика Спорт, 10:41
Как выбрать грузовик, который эффективно работает на бизнес Autonews, 10:39
Axios рассказал о приложении к мирному плану США Политика, 10:39
Ущерб по делу экс-замминистра ДНР о хищениях у МО оценили в 9 млрд руб Политика, 10:38
Евросоюз предложит мирный план с выгодными для Украины условиями Политика, 10:34
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Мероприятия, которые проходят лишь офлайн, больше не работаютПодписка на РБК, 10:32
За час ПВО сбила 12 БПЛА над Астраханской областью и Краснодарским краем Политика, 10:31
Меньше стараемся — лучше спим: как работает парадокс бессонницы Образование, 10:30
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Биткоин подешевел на $40 тыс. от рекорда и продолжил обвал Крипто, 10:26
Казахстан приостановил участие в договоре об оружии в Европе Политика, 10:22
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:15