 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Politico сообщило, что жена Зеленского убеждает его уйти из политики

Politico: жена Зеленского убеждает его уйти из политики

Жена украинского президента Владимира Зеленского Елена считает, что ему не стоит продолжать политическую карьеру, пишет Politico.

Источники сообщили изданию, что другие люди, тесно сотрудничавшие с Зеленским и его ближайшим окружением, намекнули, что он может не баллотироваться на второй срок, как только обстоятельства позволят провести голосование.

«Эта вероятность подкрепляется многочисленными сообщениями о том, что первая леди Украины Елена Зеленская давно считает, что президенту не следует добиваться переизбрания», — пишет издание.

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 03:24 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 03:24
Аэропорт Самары ограничил полеты Политика, 03:41
Politico сообщило, что жена Зеленского убеждает его уйти из политики Политика, 03:40
В Москве загорелось здание Центрального телеграфа на Тверской улице Город, 03:32
BZ сообщила, что удивленная мирным планом Германия знала о нем с октября Политика, 02:39
Кремль раскрыл, планируется ли разговор Путина и Трампа по мирному плану Политика, 02:32
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Дмитриев назвал мирный план Трампа спасительным для Украины Политика, 02:27
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Третий за ночь аэропорт приостановил полеты Политика, 02:17
Минфин уточнил слова Силуанова о неуплате налога продавцами маркетплейсов Бизнес, 02:14
Минтранс не увидел нужды в получении прав для вождения электросамокатов Общество, 02:08
Мерц заявил, что согласовал с Трампом дальнейшие шаги по мирному плану Политика, 01:35
Трамп заявил о приближении мира на Украине Политика, 01:20
The Guardian узнала о скором визите в Москву делегации генералов из США Политика, 01:09
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00