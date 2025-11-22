Politico сообщило, что жена Зеленского убеждает его уйти из политики
Жена украинского президента Владимира Зеленского Елена считает, что ему не стоит продолжать политическую карьеру, пишет Politico.
Источники сообщили изданию, что другие люди, тесно сотрудничавшие с Зеленским и его ближайшим окружением, намекнули, что он может не баллотироваться на второй срок, как только обстоятельства позволят провести голосование.
«Эта вероятность подкрепляется многочисленными сообщениями о том, что первая леди Украины Елена Зеленская давно считает, что президенту не следует добиваться переизбрания», — пишет издание.
Материал дополняется
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин