Politico сообщило, что жена Зеленского убеждает его уйти из политики

Жена украинского президента Владимира Зеленского Елена считает, что ему не стоит продолжать политическую карьеру, пишет Politico.

Источники сообщили изданию, что другие люди, тесно сотрудничавшие с Зеленским и его ближайшим окружением, намекнули, что он может не баллотироваться на второй срок, как только обстоятельства позволят провести голосование.

«Эта вероятность подкрепляется многочисленными сообщениями о том, что первая леди Украины Елена Зеленская давно считает, что президенту не следует добиваться переизбрания», — пишет издание.

