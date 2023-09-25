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Зеленская заявила, что «не страшится» переизбрания мужа на второй срок

WP ранее писала, что Белый дом настаивает на проведении президентских выборов на Украине в 2024 году, несмотря на действующее военное положение. Зеленская заявила, что решение супруга баллотироваться второй раз не испугает ее
Фото: Yves Herman / Pool / EPA / ТАСС
Фото: Yves Herman / Pool / EPA / ТАСС

Супруга президента Владимира Зеленского Елена заявила, что при повторном выдвижении мужа на второй срок, если он примет такое решение, ей будет «не так уж и страшно». Об этом Зеленская рассказала в интервью The Hill.

Первая леди Украины уточнила, что когда ее муж баллотировался в президенты в первый раз, она не поддерживала такое решение полностью. Однако решение супруга баллотироваться второй раз пугает ее меньше.

«Если он будет баллотироваться снова, если он будет баллотироваться во второй раз, если он решит, что это необходимо, что ж, у нас есть некоторый опыт, мы были там. Уже не так страшно, как было в первый раз», — сказала она, отвечая на вопрос о возможном выдвижении Владимира Зеленского на второй президентский срок.

При этом первая леди заявила, что пока не знает, каким будет решение ее мужа по этому вопросу. «Это также будет зависеть от того, будет ли он нужен нашему обществу как президент, если он почувствует, что украинское общество больше не желает, чтобы он был президентом, он, вероятно, не будет баллотироваться», — добавила она.

Зеленский был избран президентом Украины в мае 2019 года. Первый тур президентских выборов состоялся в марте: тогда Зеленский набрал наибольшее число голосов — 30,24%. По итогам второго тура, в который Зеленский вышел вместе с Петром Порошенко, он набрал 73,22% голосов.

Следующие президентские выборы на Украине должны состояться в 2024 году, однако дата выборов может быть перенесена из-за действующего в стране военного положения. Статьи 10-12 закона Украины «О правовом режиме военного положения» запрещают проводить в стране выборы главы государства и переизбирать Верховную раду в этот период.

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Зеленский еще весной 2020 года говорил, что решил подумать о переизбрании. Он отмечал, что ему не хватит одного президентского срока, чтобы выполнить все данные украинцам обещания. В ноябре 2021 года он отмечал, что решение о втором сроке все еще не принято.

Неделей ранее источники телеграм-канала «Резидент» в украинской делегации, которая отправилась в Нью-Йорк на заседание Генассамблеи ООН, сообщили, что Белый дом настаивает на том, чтобы на Украине в 2024 году были проведены президентские выборы. Позже об этом же написала The Washington Post. По данным издания некоторые западные политики подталкивают правительство в Киеве к проведению парламентских и президентских выборов

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Елена Зеленская Владимир Зеленский Украина Военная операция на Украине переизбрание выборы президента
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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