Власти Молдавии выдали кредит «Молдовагазу» для выплат «Газпрому»

Компания «Энергоком» получила в залог долю «Молдовагаза» в газотранспортном операторе страны, для оплаты газа будет выдан кредит на $54 млн. «Газпром» предупреждал, что может прекратить поставки при нарушении обязательств Кишинева

Фото: moldovagaz.md

Молдавское правительство выделит средства «Молдовагазу» для выплаты «Газпрому» через госкомпанию «Энергоком», сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну в телеграм-канале.

«Энергоком» заключит кредитный договор с АО «Молдовагаз». <…> Мы предложили кредит и взяли в залог газотранспортную систему страны. Это решение позволит «Молдовагазу» полностью оплатить «Газпрому» потребление газа за сентябрь и аванс за октябрь», — рассказал Спыну. Речь идет о сумме 1,050 млрд леев (более $54 млн).

В залог компании «Энергоком» будет передана вся доля «Молдовагаза» в газотранспортном операторе «Молдовтрансгаз» вместе с активами. Средства «Молдовагаз» получит 20 октября, кредит нужно погасить до 1 мая 2023 года.

В начале октября «Газпром» заявил, что оставляет за собой право на полное прекращение поставок в случае нарушения обязательств об оплате газа до 20 октября. Российская компания указала, что «Молдовагаз» в этом году «регулярно» нарушал условия контракта по сроку оплаты за поставленный газ и обращался к Москве с просьбой смягчить контрактные обязательства.

1 октября Спыну сообщил, что «Газпром» сократил объем поставок газа в Молдавию в октябре на треть, до 5,7 млн куб. м в сутки. В тот день «Молдовагаз» выплатил российской компании аванс за сентябрь. В «Газпроме» объяснили сокращение объема отказом Украины принимать российский газ на ГИС «Сохрановка». Кроме того, в компании пожаловались на нарушение Молдавией сроков оплаты за поставленный газ.

Молдавия продлила контракт на поставки российского газа осенью прошлого года на пять лет. Договором устанавливалась формула расчета, основанная на биржевых ценах, что предполагает изменение стоимости поставок от месяца к месяцу. Источник ТАСС, близкий к переговорам, тогда сообщал, что этот контракт также предусматривает выплату Молдавией долга за поставки в прошлые годы.

