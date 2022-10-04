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«Газпром» заявил о праве прекратить поставки Молдавии

«Газпром» заявил о праве прекратить поставки Молдавии из-за проблем с оплатой
«Газпром» ожидает, что Молдавия выполнит все свои обязательства по оплате газа до 20 октября. Если эти обязательства выполнены не будут, газовая монополия имеет право прекратить поставки Кишиневу, предупредили в компании
«Газпром» GAZP ₽210,69 -2,38% Купить
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

«Газпром» сообщил, что в отношении Молдавии «оставляет за собой все права, в том числе право на полное прекращение поставок в случае нарушения обязательства по оплате газа до 20 октября 2022 года». Также компания заявила о своем праве расторгнуть контракт в любой момент.

В российской компании пояснили, что «Молдовагаз» в этом году «регулярно» нарушал условия контракта по сроку оплаты за поставленный газ и обращался к Москве с просьбой смягчить контрактные обязательства.

«В дальнейшем любые просьбы молдавской стороны, предполагающие изменения контрактных условий, будут оформляться только в виде соответствующих дополнений к контракту», — говорится в сообщении «Газпрома» в Telegram.

Также газовая монополия напомнила, что сейчас поставляет Украине газ в объеме 5,7 млн куб. м в сутки из-за отказа украинского «Нафтогаза» предоставлять услуги по транспортировке топлива в полном объеме.

«Газпром» на треть сократил поставки газа в Молдавию
Бизнес
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

«Газпром» на треть сократил поставки газа в Молдавию 1 октября. В этот день, по словам вице-премьера Молдавии и министра инфраструктуры Андрея Спыну, Кишинев полностью выплатил российской компании аванс за сентябрь.

В российской компании сокращение поставок объяснили отказом Украины принимать российский газ на газоизмерительной станции «Сохрановка». Кроме того, в компании пожаловались на нарушение Молдавией сроков оплаты за августовские поставки газа (на перенос сроков оплаты за тот месяц«Газпром» согласился) и напомнили о том, что страны до сих пор не урегулировали долги Молдавии за поставленный в предыдущие годы газ.

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Действующий пятилетний контракт стороны заключили осенью прошлого года. В договоре была заложена формула расчета, основанная на биржевых ценах, из-за чего стоимость поставок меняется от месяца к месяцу. Источник ТАСС, близкий к переговорам, тогда сообщал, что этот контракт также предусматривает выплату Молдавией долга за поставки в прошлые годы.

Президент Молдавии Майя Санду признавала, что на конец 2020 года общий долг перед компанией составлял примерно $7,5 млрд. В конце 2021 года «Газпром» сообщал, что долг страны составляет более $700 млн.

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Политика
Фото:Алексей Дружинин / ТАСС

Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан говорил, что закупочная цена российского газа за июль для страны составляла $990 за 1 тыс. куб. м, а за август — более $1460 за 1 тыс. куб. м. Из-за роста закупочных цен тарифные отклонения с января по июль составили 954 млн леев (3 млрд руб.), а в августе—сентябре они вырастут до суммы около 2 млрд леев (6,38 млрд руб.). Эти затраты, по его словам, неизбежно лягут на жителей страны.

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Компании
Андрей Гатинский, Наталья Демченко Наталья Демченко
Газпром Молдавия поставки газа
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