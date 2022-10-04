«Газпром» заявил о праве прекратить поставки Молдавии

«Газпром» ожидает, что Молдавия выполнит все свои обязательства по оплате газа до 20 октября. Если эти обязательства выполнены не будут, газовая монополия имеет право прекратить поставки Кишиневу, предупредили в компании

Фото: Виталий Невар / ТАСС

«Газпром» сообщил, что в отношении Молдавии «оставляет за собой все права, в том числе право на полное прекращение поставок в случае нарушения обязательства по оплате газа до 20 октября 2022 года». Также компания заявила о своем праве расторгнуть контракт в любой момент.

В российской компании пояснили, что «Молдовагаз» в этом году «регулярно» нарушал условия контракта по сроку оплаты за поставленный газ и обращался к Москве с просьбой смягчить контрактные обязательства.

«В дальнейшем любые просьбы молдавской стороны, предполагающие изменения контрактных условий, будут оформляться только в виде соответствующих дополнений к контракту», — говорится в сообщении «Газпрома» в Telegram.

Также газовая монополия напомнила, что сейчас поставляет Украине газ в объеме 5,7 млн куб. м в сутки из-за отказа украинского «Нафтогаза» предоставлять услуги по транспортировке топлива в полном объеме.

«Газпром» на треть сократил поставки газа в Молдавию 1 октября. В этот день, по словам вице-премьера Молдавии и министра инфраструктуры Андрея Спыну, Кишинев полностью выплатил российской компании аванс за сентябрь.

В российской компании сокращение поставок объяснили отказом Украины принимать российский газ на газоизмерительной станции «Сохрановка». Кроме того, в компании пожаловались на нарушение Молдавией сроков оплаты за августовские поставки газа (на перенос сроков оплаты за тот месяц«Газпром» согласился) и напомнили о том, что страны до сих пор не урегулировали долги Молдавии за поставленный в предыдущие годы газ.

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Действующий пятилетний контракт стороны заключили осенью прошлого года. В договоре была заложена формула расчета, основанная на биржевых ценах, из-за чего стоимость поставок меняется от месяца к месяцу. Источник ТАСС, близкий к переговорам, тогда сообщал, что этот контракт также предусматривает выплату Молдавией долга за поставки в прошлые годы.

Президент Молдавии Майя Санду признавала, что на конец 2020 года общий долг перед компанией составлял примерно $7,5 млрд. В конце 2021 года «Газпром» сообщал, что долг страны составляет более $700 млн.

Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан говорил, что закупочная цена российского газа за июль для страны составляла $990 за 1 тыс. куб. м, а за август — более $1460 за 1 тыс. куб. м. Из-за роста закупочных цен тарифные отклонения с января по июль составили 954 млн леев (3 млрд руб.), а в августе—сентябре они вырастут до суммы около 2 млрд леев (6,38 млрд руб.). Эти затраты, по его словам, неизбежно лягут на жителей страны.