Депутат Гурулев призвал готовиться к «серьезной» обороне Крыма

Российским войскам следует быть готовыми к серьезной обороне в Крыму. Об этом в интервью URA.RU заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант армии запаса Андрей Гурулев.

«Как человек военный, я могу сказать буквально следующее: надо быть готовым ко всему. В том числе и к серьезной обороне в Крыму», — сказал он.

Гурулев также добавил, что, насколько ему известно, линии обороны на полуострове уже оборудуются.

Слова Гурулева прозвучали в ответ на заявление главы офиса украинского президента Андрея Ермака о том, что Украина со временем займется возвращением Крыма под свой контроль. В то же время замминистра обороны страны Владимир Гаврилов назвал возвращение Крыма «вопросом времени», указав, что в Киеве хотели бы добиться этого скорее «раньше, чем позже».

После вывода российских войск из Херсона из-за «бесперспективности» обороны и выстраивания защитных рубежей по левому берегу Днепра власти Крыма начали «фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан». К фортификационным сооружениям относят окопы, траншеи, блиндажи, убежища, укрытия закрытого типа, командные пункты и др. следует из энциклопедии Минобороны России.