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Военная операция на Украине ,  
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В Совфеде заявили об отсутствии у Киева ресурсов для наступления на Крым

Сенатор Бондарев: у Украины нет военной силы и ресурсов для наступления на Крым
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

У Украины нет ни военной силы, ни ресурсов для наступления на Крым, заявил в своем телеграм-канале председатель комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Заявления украинской стороны о намерениях «вернуть» Крым звучат безрассудно и нагло. <...> У Украины нет ни ресурсов, ни военной силы, ни поддержки крымчан для обещанного наступления на полуостров. Запад тоже не приложит реальных усилий к тому, чтобы помочь Украине в этой авантюре. Поэтому дальше уровня «анонса» киевские власти не пойдут», — написал сенатор.

По мнению Бондарева, заявление украинской стороны о планах начать наступление на Крым — это «заигрывание с собственными гражданами и стремление убедить их в грядущей победе, попытка повысить моральный дух ВСУ и пустить пыль в глаза западным покровителям в надежде на их усиленную помощь».

20 ноября глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что армия страны со временем займется возвращением Крыма под свой контроль. Возможной даты начала наступления он не назвал. Накануне замминистра обороны страны Владимир Гаврилов сказал в интервью Sky News, что это «вопрос времени». «Мы можем зайти в Крым, например, до конца декабря. Возможно, возможно. Не исключено, что так и будет», — предположил он.

После вывода российских войск из Херсона на правом берегу Днепра власти Крыма начали «фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан». К фортификационным сооружениям относят окопы, траншеи, блиндажи, убежища, укрытия закрытого типа, командные пункты и др., следует из энциклопедии Минобороны России.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Украина и страны Запада не признают итогов голосования. Официальные российские лица, в том числе президент России Владимир Путин, неоднократно говорили, что считают вопрос принадлежности полуострова закрытым. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина готова возвращать Крым «любыми средствами, которые сочтет правильными».

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Крым Украина ВСУ Совфед Виктор Бондарев
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