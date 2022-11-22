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Военная операция на Украине ,  
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Дума приняла заявление по видео с расстрелом российских военных

Госдума в заявлении по видео с расстрелом российских военных обратилась к парламентам мира
Депутаты Думы обратились к парламентам других стран, заявив о нарушении Киевом Женевской конвенции. Украинские власти ранее пообещали проверить видеозапись с расстрелом военнопленных
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Госдума единогласно приняла заявление «в связи с расстрелом украинскими националистами российских военнопленных», призвав парламенты стран мира осудить «преступления киевского режима», помочь привлечь виновных и «их покровителей» к ответственности. Об этом сообщает пресс-службы нижней палаты парламента.

«Депутаты <…> с негодованием восприняли сообщение об очередном кровавом преступлении киевского режима — расстреле российских военнослужащих, оказавшихся в плену. Хладнокровные убийцы, открывшие огонь по безоружным лежащим военнопленным, были настолько уверены в своей безнаказанности, что провели видеофиксацию своих преступных действий», — сказано в документе.

Парламентарии подчеркнули, что умышленное убийство пленных — грубое нарушение Киевом международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года. Они «в очередной раз» призвали западные страны прекратить поддерживать «неонацистскую идеологию и воплощение ее принципов» в действиях Украины. В документе выражается уверенность, что украинские власти «своими провокациями и эскалацией насилия толкают мир к глобальной катастрофе».

Видео, о котором идет речь, стало распространяться в соцсетях в конце прошлой недели, 18 ноября. Предположительно, оно снято в селе Макеевка в ЛНР. На кадрах видно, как лица в похожей на российскую военной форме по одному выходят из дома и ложатся на землю. Снаружи за ними на расстоянии нескольких метров следят не менее трех предположительно украинских военных с желтыми повязками, в том числе один вооружен пулеметом. Сдавшихся мужчин спрашивают, кто из них офицер. Затем из дома (откуда выходили сдающиеся) появляется фигура человека, на видео слышатся выстрелы, ролик обрывается. На втором видео, снятом с квадрокоптера, показаны 12 тел военных.

Минобороны России назвало произошедшее «массовой кровавой расправой украинских военнослужащих над безоружными российскими военнопленными». Ведомство обвинило украинских военных в «намеренном и методичном убийстве» прямыми выстрелами в голову. МИД пообещал виновным «заслуженную кару» фразой «от возмездия никто не уйдет». По факту произошедшего заведено дело по статье об убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности (пп. «а», «б» и «ж» ч. 2 ст. 105).

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«Конечно, украинские власти проведут расследование этого видео», — заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. При этом она выразила сомнение, что опубликованные кадры доказывают обвинения Москвы.

ООН приступила к изучению кадров, офис генсека организации призвал обе стороны расследовать все данные «об имеющихся нарушениях прав человека, а также привлекать виновных к ответственности».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Госдума пленные расстрел Военная операция на Украине
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