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Экономика ,  
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Экономисты объяснили невозможность сокращения рабочей недели в России
В условиях слабого роста экономики, минимальной безработицы и сокращения рабочей силы в России стоит ждать скорее роста, а не сокращения продолжительности рабочей недели, уверены экономисты РАНХиГС
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Переход на четырехдневную рабочую неделю без снижения заработных плат возможен только в отдаленном будущем при росте производительности труда и стабилизации численности рабочей силы в России, пишут экономисты РАНХиГС в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения.

Экономика не готова

«В текущих экономических условиях снижение продолжительности рабочего времени с сохранением зарплат невозможно», — констатируют эксперты.

  • Российская экономика демонстрирует низкие темпы роста: за первое полугодие 2019 года ВВП увеличилось только на 0,7%. ЦБ понизил прогноз роста ВВП в 2019 году с 1–1,5% до 0,8–1,3%. Минэкономразвития по-прежнему ожидает 1,3% прироста по итогам текущего года.
  • Экономически активное население продолжает убывать: во втором квартале года численность рабочей силы сократилась в годовом выражении на 1 млн — до 74,9 млн человек.
  • Показатели безработицы остаются на исторически минимальных уровнях: в июле уровень безработицы составил 4,5%.

В этих условиях в России стоит ожидать скорее увеличения продолжительности рабочей недели, а не ее сокращения, подчеркивают эксперты.

Общество
Медведев исключил переход на рабочую четырехдневку для урезания зарплаты

Обсуждение перехода на четырехдневную рабочую неделю начал премьер-министр Дмитрий Медведев. Выступая на Международной конференции труда в Женеве, он сказал, что технологический прогресс может привести к сокращению рабочего времени. «Весьма вероятно, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта», — сказал глава российского правительства.

Федерация независимых профсоюзов России направила в Минтруд предложения о переходе России на четырехдневку, подчеркнув необходимость сохранения прежнего размера зарплаты. ФНПР указывали на низкую продолжительность рабочего времени в европейских странах.

Трудовой кодекс России устанавливает только максимальную продолжительность рабочей недели. Она должна длиться не более 40 часов, а нижней границы не существует, предприятия могут уже сейчас вводить сокращенную рабочую неделю, напоминали в Минтруде.

На уровне развитых стран

Представления о высокой продолжительности рабочего времени в России не соответствуют данным статистики, отмечают экономисты РАНХиГС.

Средняя продолжительность рабочей недели в России в 2018 году составляла 37,8 часов, следует из данных Росстата. Это соответствует среднему уровню развитых стран, где, по данным Международной организации труда, рабочая неделя длится 40 часов, уточнили эксперты. В большинстве развивающихся стран мира рабочая неделя длится 48 часов.

Максимальное количество дней отпуска в России (20 рабочих дней) соответствует уровню стран Европы и выше, чем в Турции (12 дней), Японии (8 дней) и Китае (5 дней), продолжили они. Кроме того, значительное количество российских работников, занятых на рабочих местах с вредными и опасными условиями труда, имеют право на дополнительный оплачиваемый отдых.

Низкие средние показатели продолжительности рабочей недели в ряде стран Европы являются следствием высокой доли занятых, работающих неполный день, пояснили экономисты. Если в России 5% занятых указывали, что они работали менее 30 часов в неделю, то в Нидерландах — 37%, Норвегии — 26%, Дании — 25%, Германии — 21%. Зачастую неполный рабочий день трудятся молодежь, женщины с детьми и население старшего возраста.

Автор: Юлия Старостина
Теги: четырехдневная рабочая неделя, РАНХиГС, Минтруд, Дмитрий Медведев
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