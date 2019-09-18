Экономисты объяснили невозможность сокращения рабочей недели в России

Показатели безработицы остаются на исторически минимальных уровнях: в июле уровень безработицы составил 4,5%.

В этих условиях в России стоит ожидать скорее увеличения продолжительности рабочей недели, а не ее сокращения, подчеркивают эксперты.

Обсуждение перехода на четырехдневную рабочую неделю начал премьер-министр Дмитрий Медведев. Выступая на Международной конференции труда в Женеве, он сказал, что технологический прогресс может привести к сокращению рабочего времени. «Весьма вероятно, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта», — сказал глава российского правительства. Федерация независимых профсоюзов России направила в Минтруд предложения о переходе России на четырехдневку, подчеркнув необходимость сохранения прежнего размера зарплаты. ФНПР указывали на низкую продолжительность рабочего времени в европейских странах. Трудовой кодекс России устанавливает только максимальную продолжительность рабочей недели. Она должна длиться не более 40 часов, а нижней границы не существует, предприятия могут уже сейчас вводить сокращенную рабочую неделю, напоминали в Минтруде.

На уровне развитых стран

Представления о высокой продолжительности рабочего времени в России не соответствуют данным статистики, отмечают экономисты РАНХиГС.

Средняя продолжительность рабочей недели в России в 2018 году составляла 37,8 часов, следует из данных Росстата. Это соответствует среднему уровню развитых стран, где, по данным Международной организации труда, рабочая неделя длится 40 часов, уточнили эксперты. В большинстве развивающихся стран мира рабочая неделя длится 48 часов.

Максимальное количество дней отпуска в России (20 рабочих дней) соответствует уровню стран Европы и выше, чем в Турции (12 дней), Японии (8 дней) и Китае (5 дней), продолжили они. Кроме того, значительное количество российских работников, занятых на рабочих местах с вредными и опасными условиями труда, имеют право на дополнительный оплачиваемый отдых.

Низкие средние показатели продолжительности рабочей недели в ряде стран Европы являются следствием высокой доли занятых, работающих неполный день, пояснили экономисты. Если в России 5% занятых указывали, что они работали менее 30 часов в неделю, то в Нидерландах — 37%, Норвегии — 26%, Дании — 25%, Германии — 21%. Зачастую неполный рабочий день трудятся молодежь, женщины с детьми и население старшего возраста.