Минтруд предупредил о рисках резкого перехода на четырехдневку

В ведомстве увидели и положительные аспекты сокращенной рабочей недели. Среди них личностное развитие и высвобождение времени на культуру и спорт

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Министерство труда направило в правительство доклад по вопросу введения в России четырехдневной рабочей недели. Как сообщили РБК в пресс-службе ведомства, в нем указывается, что подобные перемены несут в себе определенные риски, но в то же время есть и положительные аспекты.

Так, сокращение продолжительности рабочей недели может, к примеру, привести к увеличению издержек на рабочую силу, а также себестоимости продукции.

Вместе с тем уменьшение продолжительности рабочего времени при сохранении уровня оплаты труда может способствовать охране здоровья работника, повышению эффективности труда и профессиональной трудоспособности, личностному и профессиональному развитию, более гармоничному сочетанию семейных и производственных обязанностей, высвобождению времени на спорт, культуру, отдых.

В целом в Минтруда считают, что данный вопрос требует дальнейшего изучения и обсуждения на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). В рамках РТК планируется создать рабочую группу по вопросам продолжительности рабочего времени и гибких форм занятости.

Ранее свое видение этого вопроса описали в своем мониторинге социально-экономического положения в стране экономисты РАНХиГС. По их мнению, в текущих условиях снижение продолжительности рабочего времени с сохранением зарплат невозможно в силу низких темпов роста экономики и убыли экономически активного населения.

Средняя продолжительность рабочей недели в России в 2018 году составляла 37,8 часов, следует из данных Росстата. Это соответствует среднему уровню развитых стран, где, по данным Международной организации труда, рабочая неделя длится 40 часов, уточнили эксперты. В большинстве развивающихся стран мира рабочая неделя длится 48 часов.