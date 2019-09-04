Орешкин назвал главные условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Россияне для перехода на четырехдневку должны больше зарабатывать и эффективнее работать, заявил глава Минэкономразвития

Высокие доходы населения и производительность труда — главные условия, при которых Россия сможет перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

«Главным условием изменения в трудовом законодательстве является, в первую очередь, на первом этапе, достижение более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда. Именно это открывает возможность для практической дискуссии как в части четырехдневной рабочей недели, так и других трудовых инноваций, которые могут быть в регулировании трудовых отношений в нашей стране», — сказал он в кулуарах Восточного экономического форума.

О возможности в будущем перевести российскую экономику на четырехдневную рабочую неделю впервые заговорил прошлым летом глава правительства Дмитрий Медведев, выступая на конференции по труду в Женеве. В середине августа сокращение продолжительности рабочей недели при сохранении зарплат поддержали профсоюзы, и премьер поручил Минтруду до 30 сентября оценить влияние четырехдневки на производительность труда и социальную сферу.

Проведенный в июне опрос ВЦИОМа показал, что почти половина россиян (48%) не поддерживают идею о сокращении рабочей недели, поскольку боятся потерять в деньгах. При этом премьер, говоря о сокращении рабочей недели, указывал. что уровень зарплаты должен сохраниться. На встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром в августе Шохиным Медведев, как и Орешкин, называл условиями перехода на четырехдневку рост производительности труда и сохранение зарплат.