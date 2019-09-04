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Евро/Доллар $1,08 (-1,55%) прогноз Goldman Sachs к 03.12.19 Купить
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Орешкин назвал главные условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Россияне для перехода на четырехдневку должны больше зарабатывать и эффективнее работать, заявил глава Минэкономразвития

Высокие доходы населения и производительность труда — главные условия, при которых Россия сможет перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

«Главным условием изменения в трудовом законодательстве является, в первую очередь, на первом этапе, достижение более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда. Именно это открывает возможность для практической дискуссии как в части четырехдневной рабочей недели, так и других трудовых инноваций, которые могут быть в регулировании трудовых отношений в нашей стране», — сказал он в кулуарах Восточного экономического форума.

О возможности в будущем перевести российскую экономику на четырехдневную рабочую неделю впервые заговорил прошлым летом глава правительства Дмитрий Медведев, выступая на конференции по труду в Женеве. В середине августа сокращение продолжительности рабочей недели при сохранении зарплат поддержали профсоюзы, и премьер поручил Минтруду до 30 сентября оценить влияние четырехдневки на производительность труда и социальную сферу.

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Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Проведенный в июне опрос ВЦИОМа показал, что почти половина россиян (48%) не поддерживают идею о сокращении рабочей недели, поскольку боятся потерять в деньгах. При этом премьер, говоря о сокращении рабочей недели, указывал. что уровень зарплаты должен сохраниться. На встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром в августе Шохиным Медведев, как и Орешкин, называл условиями перехода на четырехдневку рост производительности труда и сохранение зарплат.

Сейчас в России законодательно установлена максимальная продолжительность рабочей недели в 40 часов. Однако в Минтруде ранее уже отмечали, что так регулируется только верхняя планка продолжительности рабочего времени. По соглашению работодателей и работников предприятия могут вводить четырехдневную неделю уже сейчас. В развитых странах Европы продолжительность времени, проводимого на работе, в ряде случаев ниже 40 часов в неделю, опускаясь до 27 часов в Нидерландах.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Максим Орешкин, четырехдневная рабочая неделя, работа, условия труда
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