Сенатор от Курской области освободил место в Совфеде для экс-губернатора

Виталий Богданов, представляющий в Совете Федерации Курскую область, объявил о досрочном сложении полномочий. Освободившееся место, по сведениям источников, займет бывший курский губернатор Александр Михайлов

Виталий Богданов (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

Член Совета Федерации Виталий Богданов, представляющий в верхней палате российского парламента исполнительную власть Курской области, досрочно уходит в отставку. Срок его сенаторских полномочий должен был истечь в сентябре 2019 года.

​«Председатель комитета по регламенту и парламентской деятельности Совета Федерации Андрей Кутепов на заседании комитета сейчас объявил о досрочном сложении полномочий Богданова», — сообщили ТАСС в комитете по регламенту Совфеда.

Информацию, что сенатор Богданов сложил полномочия, РБК подтвердил собеседник в верхней палате. Официально кандидатура преемника пока не названа, однако, по словам источника РБК, освободившееся место займет бывший губернатор Курской области Александр Михайлов. Эту информацию подтверждает и источник «РИА Новости» в Совфеде.

Михайлов, возглавлявший Курскую область 18 лет, подал в отставку 11 октября, заявив, что региону нужен молодой руководитель. В тот же день врио губернатора был назначен заместитель министра транспорта России Роман Старовойт. В интервью РБК он заявил, что намерен использовать опыт своего предшественника. «Очень рассчитываю на обмен мнениями, какие-то подсказки и советы как старшего товарища, который долгие годы руководил регионом», — сказал тогда Старовойт.

В конце октября источники РБК в аппарате Совета Федерации и кругах, близких к властям Курской области, сообщили, что Михайлов может стать сенатором еще до конца года. По действующему законодательству, глава Курской области может (при соблюдении некоторых условий) предложить свободное место в Совете Федерации любому из депутатов Курской областной думы. Михайлов стал депутатом областного парламента в середине ноября.