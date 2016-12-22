Новый глава Курской области — РБК: «Я из команды Матвиенко и Козака»

Курская область — «железобетонный середнячок» с плохими дорогами, рассказал РБК новый глава региона Роман Старовойт. Он объяснил, что связывает его с командами Матвиенко и Козака, и отрицает тесные связи с Ротенбергами

Роман Старовойт (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

11 октября президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Романа Старовойта. На следующий день после назначения экс-глава Росавтодора, успевший 11 дней проработать на посту замглавы Минтранса, рассказал в интервью РБК о приоритетных задачах, «очень-очень плохой» ситуации с курскими дорогами, работе в Петербурге с будущими федеральными чиновниками и о том, как «подсох», участвуя в триатлоне.

— Назначение было неожиданным?

— Полная неожиданность. Меня две недели назад назначили заместителем министра​ транспорта — там новые задачи. До обеда я находился на рабочем месте в Минтрансе, потом меня уже пригласили к руководству, а в это время министр летел в зарубежную командировку. То есть я с министром только по телефону уже после принятия решения главой государства имел возможность обсудить [назначение губернатором].

— Что, по вашему мнению, является основными проблемами Курской области? Есть ли у вас первые планы по их решению?

— Конкретных планов нет. Из того, что я знаю: Курская область — это такой середнячок, железобетонный середнячок по всем показателям в принципе. Я понимаю, что основные структуры экономики — это электроэнергетика, металлургия, машиностроение, фармацевтика, химия и, безусловно, агропромышленный комплекс. Главой государства поставлена задача обеспечить прорыв, чтобы каждый житель области, каждый курянин почувствовал улучшение в своей жизни. Буду на это нацелен.

— У вас большой опыт дорожного строительства. Как вы оцениваете дороги в области?

— Руководя Федеральным дорожным агентством и имея исторические корни в регионе, я неоднократно там был. В части федеральных автомобильных дорог у нас там полный порядок. Региональная сеть гораздо хуже по понятным причинам — историческое недофинансирование.

В прошлогоднем рейтинге ОНФ «Убитые дороги» Курская область занимала 78-е место. Это очень-очень плохо, не черная, но уже почти черная зона. Поэтому очень важно, что Курская агломерация вошла в нацпроект «Безопасные и качественные дороги», который будет реализ​ован со следующего года в соответствии с майским указом. И очень рассчитываю на федеральную поддержку, софинансирование регионального бюджета на автомобильные дороги. Я буду анализировать состояние региональной сети, оптимизировать решения, в том числе инженерные, технологические, финансовые, чтобы можно было за короткое время поднять уровень нормативного состояния региональной сети.

— Вы со своим предшественником на посту губернатора Александром Михайловым общались? Будет помогать?

— Когда я был руководителем Федерального дорожного агентства, общение с руководителями субъектов входило в мои обязанности. Безусловно, мы с Александром Николаевичем встречались неоднократно, последний раз это, правда, было в прошлом году во время моей рабочей поездки по Центральному федеральному округу. Мы в принципе все вопросы обсуждали, но по новой повестке не общались.

Александр Михайлов (слева) и Роман Старовойт (Фото: Пресс-служба губернатора Курской области / ТАСС)

— Вы собираетесь проводить аудит работы его команды?

— Пока железобетонной такой цели перед собой не ставлю, но, как правило, когда дела принимаешь, необходим анализ предшественников, анализ целей и задач, которые для себя ставило руководство региона. Может быть, возникнет необходимость в их корректировке, но это надо делать очень аккуратно. Я прекрасно понимаю, что команда работала, работала долгие годы и это не самый плохой регион по показателям. Хотя потенциал гораздо выше.

— Губернатор накануне отставки подписал себе ряд социальных гарантий, к примеру обеспечил себе бесплатные похороны и билеты до Москвы с супругой. Вы будете менять или пересматривать эти льготы? Как вы к этому относитесь?

— Я видел в средствах массовой информации это сообщение. Для меня, честно говоря, довольно странное вышло распоряжение, поэтому сейчас не готов комментировать его реализацию. Я в любом случае, перемещаясь по своим карьерным ступеням, с уважением относился к предыдущим руководителям. И опыт Александра Николаевича, конечно же, буду использовать и очень рассчитываю на обмен мнениями, какие-то подсказки и советы как старшего товарища, который долгие годы руководил регионом.

— Все-таки, по вашему мнению, как губернатор-старожил он заслужил эти льготы?

— Безусловно. Я с огромным уважением отношусь людям к возрасте, а если такой долгий трудовой путь пройден без нареканий, то я не вижу никаких оснований как-то перечеркивать его работу, не использовать опыт, знания, умения, которыми он обладает.

— С вами в регион приедет команда из Росавтодора и Минтранса? Вы кого-то из аппарата возьмете?

— Сейчас не готов ответить на этот вопрос, но я командный игрок, и, наверно, я буду использовать членов своей команды. Хотя уверен, что в Курской области найдутся амбициозные, молодые, перспективные руководители, которые готовы и мотивированы для того, чтобы поработать в регионе.

— По своей карьерной биографии вы скорее чиновник, нежели публичный политик. Не опасаетесь идти на выборы с учетом ситуации со вторыми турами?

— Знаете, у меня девиз такой — работу нужно работать, а оценки будут давать и дают люди. Если говорить про федеральные автомобильные дороги, оценки дают пользователи в первую очередь. Вся деятельность чиновника направлена не на перекладывание бумажек и изготовление нормативно-правовых актов, а на улучшение жизни людей. Поэтому, мне кажется, здесь никакого конфликта не должно быть. Если то, что мы будем делать, будет воспринято положительно, значит, мы на правильном пути.

— Вы до переезда в Москву работали в Петербурге. Пересекались в то время с будущими президентом, премьером, вице-премьерами?

— Я работал в администрации Петербурга в бытность губернатора Валентины Ивановны Матвиенко. И, безусловно, отношу себя к команде Валентины Ивановны. У [экс-министра транспорта России] Максима Юрьевича Соколова я был первым заместителем, когда он в Петербурге возглавлял комитет по инвестициям и стратегическим проектам. Курировал строительство и реализацию таких крупных объектов, как автомобильный кластер Toyota, Nissan, Huindai, road-show аэропорта Пулково ваш покорный слуга проводил в Лондоне, Западный скоростной диаметр, многие другие проекты. Поэтому, конечно, опыт как управленца, в том числе на региональном уровне, полученный при совместной работе с Валентиной Ивановной, — мой багаж.

В аппарате правительства я работал, когда председателем правительства был Владимир Владимирович [Путин], а курирующим заместителем при реализации проекта подготовки к зимней Олимпиаде в Сочи был Дмитрий Николаевич Козак. Поэтому могу, наверно, отнести себя и к команде Дмитрия Николаевича Козака и президента. Это вехи пути. На каждом этапе я приобретал опыт, навыки, которые, судя по всему, руководство приняло решение попробовать реализовать в одном из ключевых регионов.

— Но именно в 1990-е с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым вы по работе в Смольном не пересекались?

— Никак не пересекался, у меня был скорее ниже среднего уровня бизнес, может, даже средний. Это был бизнес с моими друзьями детства, с которыми мы занимались биатлоном. Я закончил [Балтийский государственный технический университет] «Военмех», в 1990-е годы оборонно-промышленный комплекс не так сильно, мягко говоря, нуждался в специалистах, а мои друзья заканчивали [Ленинградский] инженерно-экономический институт им. Пальмиро Тольятти, там как раз в то время работал Анатолий Чубайс. В общем, ребята там были более продвинутые в плане экономики, и вот они меня с собой пригласили. Мы до сих пор дружим, хотя понятно, никакого бизнеса нет, они сами все разошлись по своим направлениям. Но это был бизнес не такого уровня, чтобы связываться с руководством города. Тем более бизнес связан не только с Санкт-Петербургом. Я тогда работал и с Пермским краем, и с Калининградской областью.

— Вы занимались инвестициями?

— Был небольшой холдинг: и строительная компания, и один из первых негосударственных пенсионных фондов. Соответственно, несколько компаний по управлению активами — это и инвестиции в ценные бумаги, и работа на бирже. То есть довольно широкая была история. Но в 2005 году я принял решение уйти из бизнеса, и одновременно мне случайное предложение сделали друзья — сказали про вакансию начальника отдела по работе с инвесторами в администрации Санкт-Петербурга, где планируется подписание меморандума с Toyota — нужен был опыт строителя и инвестиционщика с японскими компаниями. Сходил на собеседование, мне понравилась команда Соколова, Валентина Ивановна, те условия, которые были созданы тогда. За Toyota пошли и другие проекты. Один из последних, который был реализован, — это строительство Крымского моста.

— Как раз насчет опыта строительства Крымского моста интересно: как шло строительство, как решали проблемы, связанные с санкциями?

— Реализация проекта с санкциями вообще не связана, поскольку при проектировании и строительстве использовали в основном отечественную технику, технологии, материалы, 100% отечественные. Даже интеллектуально транспортная система, вся электроника, программное обеспечение, которые работают по эксплуатации такого сложного объекта (напомню, это самый длинный мост не только в России, но и в Европе), — это все отечественный производитель, поэтому про санкции вообще можно не говорить. А то, что проект сложный и амбициозный, — это был вызов для меня как для инженера.

И, безусловно, опыт реализации проектов общестроительных, проектов транспортной инфраструктуры в Сочи, в том числе строительство дублера Курортного проспекта, — сложнейший инженерный объект, где и мосты, и эстакады, и тоннели, — он пригодился. Ну и, по сути, команда, которая работала тогда в Сочи, она фактически полностью сохранилась при реализации этого проекта.

— Вас в экспертной среде называют человеком, близким к братьям Ротенберг. Насколько вы близко с ними знакомы?

— Я знаком только с Аркадием Романовичем как с владельцем генерального подрядчика строительства мостового сооружения. Но мы познакомились лично буквально в конце реализации олимпийского объекта дублера Курортного проспекта. Перед вводом его в эксплуатацию там были проблемы, и в одном из совещаний он принимал участие. Это было первое знакомство, потом мы несколько раз виделись при реализации объектов строительства моста. Я не знаю, что значит «близко — не близко», я генеральный заказчик, он генеральный подрядчик. Абсолютно раб​очие отношения. Тем более что я возглавлял штаб стройки моста и он еженедельно до сих пор заседает по четвергам. Большинство заседаний я сам проводил, там уровень со стороны генерального подрядчика, субподрядчиков был много ниже, чем бенефициар. Он [Аркадий Ротенберг], безусловно, осуществлял контроль, можно сказать ежедневный, за ходом реализации, но на уровне технических специалистов мы больше общались со строителями, генподрядчиком и множеством субподрядчиков.

— Вы фанат бега и триатлона. Как это соотносится с ненормированным рабочим днем и стрессами, которые многие чиновники известно как снимают?

— Я почти полтора года готовился к одному старту — пробежал Iron Man [серия соревнований по триатлону, включающих заплыв, заезд на велосипеде и марафонскую пробежку] 7 октября. Если знаете, что такое, можете себя представить. Я перевернул страницу, потому что это занимает очень много времени — фактически полтора года ранние подъемы, каждый день тренировки объемные. С одной стороны, это тяжело физически было, но с другой стороны — мобилизовало на работу. Я первый марафон свой пробежал, наверно, в конце 1980-х — начале 1990-х.

Я только что разговаривал с [главой Удмуртии] Бречаловым Александром Владимировичем. Он очень увлекается спортом и триатлоном, это он меня вписал в эту историю. И первый свой триатлон я сделал в прошлом году в Воткинске в Удмуртии, пробежал олимпийскую дистанцию. Очень интересный опыт: по сути, готовясь к такому старту, проходишь трансформ​ацию. Сейчас говорят, что я какой-то худой; действительно, я подсох. Спорт помогает трезво оценивать ситуацию, быть бодрым в течение дня.