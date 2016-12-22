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Отставного курского губернатора лишили бесплатных поездок в Москву
Политика, 14:23
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Отставного курского губернатора лишили бесплатных поездок в Москву
Врио главы Курской области лишил силы документ, которым бывший губернатор перед уходом предоставил себе ряд льгот. В результате тот потерял возможность бесплатно ездить в Москву и беспрепятственно входить в здание Дома Советов
Роман Старовойт (Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС)

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт лишил силы постановление, в соответствии с которым экс-глава региона Александр Михайлов получил право на ряд льгот. Лишенный силы документ подписал за день до ухода сам Михайлов, Старовойт ранее называл постановление «странным», но говорил РБК, что пока не готов комментировать то, как документ будет реализовываться.

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В соответствии с подписанным в октябре постановлением Михайлов получил право в течение трех лет после отставки два раза в год ездить вместе с женой за счет областной казны в Москву и беспрепятственно входить в здание Дома Советов в Курске. Этих льгот бывший губернатор теперь лишился, однако часть других сохранил, так как 30 октября Курская областная дума приняла закон об установлении дополнительных гарантий бывшим губернаторам. 31 октября Старовойт данный закон подписал, и к настоящему времени он вступил в силу.

В соответствии с законом власти Курской области в течение одного года обязаны обеспечивать Михайлову охрану по его месту жительства на территории региона (эта гарантия была прописана и в лишенном силы постановлении), а в случае смерти экс-губернатора в течение трех лет после отставки должны выплатить его наследникам в счет компенсации расходов на погребение 50 тыс. руб. В постановлении, подписанном самим Михайловым, сумма компенсации не ограничивалась, говорилось лишь, что администрация Курской области должна взять на себя связанные с погребением расходы. Вместо «внеочередного личного приема» действующим губернатором Курской области Михайлову теперь положен «прием в первоочередном порядке».

А вот возможностей пользоваться служебным автомобилем у Михайлова стало даже больше. Первоначально ему было предоставлено право на трехлетнее «транспортное обслуживание» лишь на территории Курской области и лишь в течение рабочего дня, в новом законе этих ограничений не содержится — экс-губернатору гарантируется «предоставление транспортного обслуживания» в виде легкового автомобиля.

​Финансирование всех дополнительных гарантий, согласно закону, производится за счет средств бюджета Курской области.

В интервью РБК Старовойт 12 октября, отвечая на вопрос о том, заслужил ли его предшественник выписанные себе льготы, сказал, что это «безусловно» так.

«Я с огромным уважением отношусь людям к возрасте, а если такой долгий трудовой путь пройден без нареканий, то я не вижу никаких оснований как-то перечеркивать его работу», — сказал тогда Старовойт.

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67-летний Михайлов подал в отставку 11 октября, после 18 лет работы на посту курского губернатора. До прихода на этот пост Михайлов был депутатом Госдумы первых трех созывов.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Курск , Курская область
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