Бывший глава Липецкой области перейдет в Совет Федерации

Ушедший в отставку в начале октября Олег Королев будет представлять в верхней палате парламента Липецкую область. Действующий сенатор от региона Ираида Тихонова объявит о своем уходе на следующей неделе, рассказали источники

Олег Королев (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Бывший губернатор Липецкой области Олег Королев в ближайшее время планирует перейти в Совет Федерации и стать сенатором от региона. Об этом РБК сообщили источник в аппарате верхней палаты и два собеседника, близких к региональным властям. Также о переходе Королева в Совфед сообщает и «РИА Новости» со ссылкой на источник.​

По словам собеседника агентства, действующий сенатор от Липецкой области Ираида Тихонова досрочно прекратит свои полномочия в ходе заседания 7 ноября.

Тихонова в регионе считается человеком экс-губернатора Королева, рассказал РБК Олег Хомутинников, депутат липецкого облсовета и координатор «Открытой России» в области.

«Думаю, Королев сам подобрал себе место в Совфеде, поскольку Кремль не помог ему с трудоустройством после отставки в отличие от других ушедших губернаторов», — предположил депутат.

Также обновится кресло сенатора от Курской области. По словам двух источников, близких к региональным властям, на этот пост придет экс-глава региона Александр Михайлов.

«Михайлов на 100% войдет в Совфед», — подчеркнул один из них. Другой заявил, что он получит место Виталия Богданова, который сейчас является представителем губернатора региона в верхней палате. Михайлов станет сенатором по схеме, которая раньше не применялась: ради его назначения от претензий на мандат должны отказаться сам Богданов и двое других членов губернаторской тройки. Тогда по закону стать сенатором сможет любой из членов областной думы, в которую Михайлов планирует войти.

О том, что Богданов уступит свое кресло Михайлову, 16 октября сообщала со ссылкой на источники газета «Коммерсантъ».

Олег Королев ушел в отставку 2 октября. Объявляя о своем решении оставить пост губернатора Липецкой области, он сказал: «Пора уступить дорогу молодежи». Источники РБК указывали, что он ушел с этой должности из-за слишком долгого пребывания у власти (66-летний Королев руководил регионом последние 20 лет). На его место пришел 51-летний вице-президент Сбербанка, глава Среднерусского банка Сбербанка Игорь Артамонов.

Александр Михайлов, возглавлявший Курскую область 18 лет, подал в отставку 11 октября. Он имеет госнаграды и уже достиг пенсионного возраста (ему 67 лет). За день до своей отставки он подписал указ о предоставлении ему дополнительных гарантий после прекращения полномочий. В течение трех лет после увольнения он сможет продолжать пользоваться услугами гаража администрации Курской области в течение восьми часов рабочего дня. Помимо этого за счет области он и его супруга смогут покупать авиа- и железнодорожные билеты до Москвы и обратно два раза в год.