 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

NBC узнал об условиях ХАМАС для освобождения всех заложников

NBC: ХАМАС немедленно освободит заложников, если Израиль прекратит удары по Газе
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Палестинская группировка ХАМАС готова немедленно освободить всех заложников среди гражданского населения, если Израиль перестанет наносить авиаудары по сектору Газа, сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного представителя движения.

По словам собеседника канала, заложники могут быть отпущены в течение часа, если израильская сторона выполнит это условие.

При этом в обмен на освобождение израильских солдат, находящихся в плену, ХАМАС требует отпустить всех палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах, уточнил представитель группировки. Он добавил, что США и Израиль уже осведомлены об этих условиях.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Израиль ХАМАС заложники
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 102,75 (+0,23) Инвестиции, 17 окт, 16:08 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 97,35 (+0,06) Инвестиции, 17 окт, 16:08
Россия предложила осудить в резолюции СБ ООН Бразилии удар по больнице Политика, 04:16
NBC узнал об условиях ХАМАС для освобождения всех заложников Политика, 04:08
Президент Лаоса по-русски поблагодарил Путина за встречу. Видео Политика, 03:49
Новые отшельники: как минимизировать минусы удаленной работы РБК и Ahead, 03:33
Протестующие в Ливане атаковали здание ООН из-за удара по больнице в Газе Политика, 03:32
Аббас заявил об отсутствии у Израиля красных линий после атаки Политика, 03:27
Посол назвал «грубейшей ошибкой» решение США передать Киеву ракеты ATACMS Политика, 02:57
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Генсек ООН Гутерриш осудил удар по больнице в секторе Газа Политика, 02:32
«Всему есть цена»: зачем люди покупают современное искусство РБК и СберПервый, 02:22
Протестующих у дипмиссий Израиля и США разогнали слезоточивым газом Политика, 02:20
NASA отложила выход астронавтов в открытый космос на декабрь Технологии и медиа, 02:04
Медведев возложил на США ответственность за атаку на больницу в Газе Политика, 01:42
Машина переехала пешехода на Новом Арбате в Москве Общество, 01:41
Байден отменил поездку в Иорданию Политика, 01:18