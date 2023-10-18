NBC узнал об условиях ХАМАС для освобождения всех заложников

Палестинская группировка ХАМАС готова немедленно освободить всех заложников среди гражданского населения, если Израиль перестанет наносить авиаудары по сектору Газа, сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного представителя движения.

По словам собеседника канала, заложники могут быть отпущены в течение часа, если израильская сторона выполнит это условие.

При этом в обмен на освобождение израильских солдат, находящихся в плену, ХАМАС требует отпустить всех палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах, уточнил представитель группировки. Он добавил, что США и Израиль уже осведомлены об этих условиях.

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