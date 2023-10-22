В НАТО увидели риски в Арктике из-за «растущих связей» России и Китая

Из-за «растущих связей» России и Китая в Арктике риски конфликта в регионе растут, однако он вряд ли станет горячей точкой «немедленно», заявил адмирал НАТО Бауэр. Китай ранее призывал к совместному развитию и управлению Арктикой

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

В НАТО обеспокоены целями Китая в арктическом регионе, учитывая продолжающееся сотрудничество с Россией и многочисленные китайские суда, проходящие по Северному морскому пути. Об этом заявил представитель военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр, передает Bloomberg.

По его словам, на китайских судах, следующих по Севморпути, находятся военные ученые, а сам Китай никогда не исключал своего присутствия в Арктике. Также генерал указал на растущее сотрудничество России и Китая, включая сферы энергетики и логистики, и призвал НАТО быть готовым к конфликту в регионе. В то же время он указал, что в военном блоке не считают, что Арктика станет горячей точкой «немедленно».

Bloomberg отмечает, что заявление Бауэра последовало за его выступлением на конференции Ассамблеи Полярного круга (Arctic Circle) в Рейкьявике, где он указывал на «неясные намерения» Китая в отношении региона. «Напряженность в Арктике не только затруднит осуществление нашего сотрудничества, но и повлияет на глобальную стабильность», — заявил на той же конференции специальный представитель Китая по делам Арктики Гао Фэн. По его словам, Китай и другие азиатские страны могут играть важную роль в защите, исследованиях, развитии и управлении Арктикой.

Арктика — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. Международный статус Арктики закреплен в международных соглашениях по региону. Сама Арктика поделена на пять секторов ответственности между Россией, США, Норвегией, Канадой и Данией, однако точные границы так и не были определены. В 1997 году Россия ратифицировала Конвенцию по морскому праву, закрепив за собой право на арктический шельф — со свободным судоходством, но исключительными правами на использование минеральных и биоресурсов. В мае 2014 года президент Владимир Путин подписал указ № 296 «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации», который определил сухопутные территории Арктической зоны России. Общая площадь арктических владений России составляет порядка 3 млн кв. км (18% всей территории России), в том числе 2,2 млн кв. км суши, где проживают около 2,4 млн человек. «По оценкам Российской академии наук, в арктической зоне сосредоточена подавляющая доля общероссийских и общемировых запасов, в том числе золота — 40%, нефти — 60%, газа — от 60 до 90%, хрома и марганца — 90%, платиновых металлов — 47%, коренных алмазов — 100% и так далее», — говорил Путин в 2017 году.

12 сентября, выступая на Восточном экономическом форуме, Путин назвал развитие Арктики стратегическим приоритетом России наряду с развитием Дальнего Востока. В июле глава государства указывал, что в арктической зоне «у нас много интересов в сфере обороны и безопасности», при этом в регионе накопилось много инфраструктурных проблем (например, изношенность коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда), а люди в этом районе «должны жить в человеческих условиях».

В начале лета The New York Times со ссылкой на военных аналитиков сообщала, что в НАТО опасаются действий «модернизированного российского Северного флота». Газета писала, что его корабли могут пройти через проливы между Гренландией, Исландией и Великобританией, «чтобы перерезать морские пути и подводные кабели и угрожать Восточному побережью США крылатыми ракетами». Такой маневр в блоке называют «красный правый хук».

О том, что Арктика может превратиться в новый центр конфликта с Россией, прошлой осенью заявили в конгрессе США. По словам сенатора Ангуса Кинга, в связи с глобальным потеплением в регионе могут открыться новые маршруты, и Россия может использовать их для приближения к США, в то время как Вашингтон пока не готов к такому сценарию. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, отмечал, что Москва и Пекин уже активизировали свои действия в Арктике, и призвал усилить присутствие альянса в регионе.

Россия будет реагировать на усиление военного потенциала НАТО в Арктике комплексом мер, в том числе превентивного характера, говорил в сентября посол по особым поручениям МИДа Николай Корчунов.

