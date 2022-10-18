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В США допустили превращение Арктики в новый центр конфликта с Россией

Сенатор США Кинг: Арктика может стать новым центром конфликта с Россией
Глобальное потепление позволит открыть в Арктике новые маршруты, чем может воспользоваться Россия, США должны подготовиться к такому сценарию, считает сенатор Ангус Кинг. Путин говорил, что Россия будет «прирастать» Арктикой

В связи с глобальным потеплением в Арктике могут открыться новые маршруты. Однако это также превращает регион в потенциальный центр конфликта, в том числе с Россией, заявил в интервью CNN член Сената США от штата Мэн Ангус Кинг.

По его словам, Россия может использовать открывшиеся пути для приближения к США, а Вашингтон пока не готов к такому сценарию. Тем не менее, эта подготовка должна носить не конфликтный, а оборонительный характер, подчеркнул политик.

«Если вы взглянете на Средиземное море, то там более тысячи лет шли войны, чтобы определить отношения между странами, расположенными вокруг Средиземного моря. Вопрос состоит в том, можем ли мы открыть Арктику и избежать конфликта», — отметил он.

Непосредственный выход к Северному Ледовитому океану имеют пять стран: Россия, Норвегия, Канада, Дания и США. При этом Финляндия, Швеция и Исландия, не имея с Арктикой океанических границ, позиционируют себя как приарктические государства.

По данным Геологической службы США, в Арктике находится около 22% неразведанных ресурсов углеводородов в мире: это нефть, газ и газоконденсат. Помимо этого там есть уран, золото, алмазы и редкоземельные металлы.

Согласно стратегии развития Арктики до 2035 года, утвержденной президентом Владимиром Путиным в 2020 году, размещенные в Арктической зоне российские войска должны быть оснащены современными образцами вооружения и техники. В документе также говорится о необходимости улучшать инфраструктуру. В декабре того же года глава государства анонсировал, что Россия в ближайшие десятилетия будет «прирастать» Арктикой и территориями Севера — по его словам, это «очевидные» события.

Российский МИД в мае указывал на опасность превращения Арктики в «театр военных действий» из-за НАТО. Посол по особым поручениям российского МИДа Николай Корчунов тогда отметил, что стремление Финляндии и Швеции вступить в блок является проявлением тенденции к росту военной активности в Арктике и «высоких широтах».

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В конце августа генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что альянсу следует усилить свое присутствие в арктическом регионе с учетом активизации там действий России и проявления заинтересованности к территории Китаем. «Альянс уже инвестирует в морские разведывательные самолеты, чтобы получить четкое представление о том, что происходит на Крайнем Севере», — сказал тогда он.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Арктика США Россия
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