В США допустили превращение Арктики в новый центр конфликта с Россией
В связи с глобальным потеплением в Арктике могут открыться новые маршруты. Однако это также превращает регион в потенциальный центр конфликта, в том числе с Россией, заявил в интервью CNN член Сената США от штата Мэн Ангус Кинг.
По его словам, Россия может использовать открывшиеся пути для приближения к США, а Вашингтон пока не готов к такому сценарию. Тем не менее, эта подготовка должна носить не конфликтный, а оборонительный характер, подчеркнул политик.
«Если вы взглянете на Средиземное море, то там более тысячи лет шли войны, чтобы определить отношения между странами, расположенными вокруг Средиземного моря. Вопрос состоит в том, можем ли мы открыть Арктику и избежать конфликта», — отметил он.
Непосредственный выход к Северному Ледовитому океану имеют пять стран: Россия, Норвегия, Канада, Дания и США. При этом Финляндия, Швеция и Исландия, не имея с Арктикой океанических границ, позиционируют себя как приарктические государства.
По данным Геологической службы США, в Арктике находится около 22% неразведанных ресурсов углеводородов в мире: это нефть, газ и газоконденсат. Помимо этого там есть уран, золото, алмазы и редкоземельные металлы.
Согласно стратегии развития Арктики до 2035 года, утвержденной президентом Владимиром Путиным в 2020 году, размещенные в Арктической зоне российские войска должны быть оснащены современными образцами вооружения и техники. В документе также говорится о необходимости улучшать инфраструктуру. В декабре того же года глава государства анонсировал, что Россия в ближайшие десятилетия будет «прирастать» Арктикой и территориями Севера — по его словам, это «очевидные» события.
Российский МИД в мае указывал на опасность превращения Арктики в «театр военных действий» из-за НАТО. Посол по особым поручениям российского МИДа Николай Корчунов тогда отметил, что стремление Финляндии и Швеции вступить в блок является проявлением тенденции к росту военной активности в Арктике и «высоких широтах».
В конце августа генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что альянсу следует усилить свое присутствие в арктическом регионе с учетом активизации там действий России и проявления заинтересованности к территории Китаем. «Альянс уже инвестирует в морские разведывательные самолеты, чтобы получить четкое представление о том, что происходит на Крайнем Севере», — сказал тогда он.