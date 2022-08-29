Столтенберг призвал усилить присутствие НАТО в Арктике из-за России
Блоку НАТО следует усилить свое присутствие в арктическом регионе с учетом активизации там действий России и Китая. Об этом в интервью газете Welt am Sonntag заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
«НАТО необходимо наращивать свое присутствие в Арктике. <...> Альянс уже инвестирует в морские разведывательные самолеты, чтобы получить четкое представление о том, что происходит на крайнем севере», — сказал он.
По его словам, в последнее время Россия активизировала свою деятельность в этом богатом ресурсами районе, «вновь открыв базы советской эпохи» и «разместив и испытав там новое современное оружие, такое как гиперзвуковые ракеты».
Кроме этого, Столтенберг отметил, что объявивший себя «околоарктическим государством» Китай также проявляет к Арктике интерес, поскольку регион становится все более важным для судоходства из-за изменения климата.
Непосредственный выход к Северному Ледовитому океану имеют пять стран: Россия, Норвегия, Канада, Дания и США. При этом Финляндия, Швеция и Исландия не имеют с Арктикой океанических границ, однако позиционируют себя как приарктические государства. По данным Геологической службы США, в Арктике находится около 22% неразведанных ресурсов углеводородов в мире: это нефть, газ и газоконденсат. Помимо этого там есть уран, золото, алмазы и редкоземельные металлы.
Согласно стратегии развития Арктики до 2035 года, утвержденной президентом Владимиром Путиным в 2020 году, размещенные в Арктической зоне российские войска должны быть оснащены современными образцами вооружения и техники. В документе также говорится о необходимости улучшать инфраструктуру. В декабре того же года президент анонсировал, что Россия будет в ближайшие десятилетия «прирастать» Арктикой и территориями Севера, он указал, что это «очевидные» события.
Российский МИД еще в мае указывал на опасность превращения Арктики в «театр военных действий» из-за действий НАТО. Посол по особым поручениям российского МИДа Николай Корчунов тогда отметил, что стремление Финляндии и Швеции вступить в блок является проявлением тенденции к росту военной активности в Арктике и «высоких широтах».