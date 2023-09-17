В МИДе предупредили о превентивных мерах из-за усиления НАТО в Арктике

Путин называл Арктику стратегическим регионом и отмечал ее важное значение именно в сфере безопасности. В МИД отметили, что расширение НАТО за счет Финляндии и возможно Швеции угрожает интересам России в северных широтах

Учения Северного флота в Баренцевом море (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Россия будет реагировать на усиление военного потенциала НАТО в Арктике комплексом мер, в том числе превентивного характера, «вытекающих из задач», которые президент Владимир Путин обозначил в рамках Концепции внешней политики, а также Стратегии развития Арктической зоны России. Об этом заявил «РИА Новости» посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов.

«Курс на укрепление военного потенциала НАТО в этом регионе, в том числе за счет вступления в альянс Финляндии и планируемого подключения к нему Швеции, свидетельствует о превалировании в НАТО силовых сценариев по обеспечению собственной безопасности в северных широтах в ущерб безопасности других стран», — сказал он.

В то же время, подчеркнул дипломат, Москва продолжит содействовать созданию благоприятных условий для повышения взаимного доверия в Заполярье в интересах обеспечения стабильности, конструктивного сотрудничества и диалога.

12 сентября, выступая на Восточном экономическом форуме, президент Владимир Путин назвал развитие Арктики стратегическим приоритетом России наряду с развитием Дальнего Востока. В июле глава государства указывал, что в арктической зоне «у нас много интересов в сфере обороны и безопасности», при этом в регионе накопилось много инфраструктурных проблем (например, изношенность коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда), а люди в этом районе «должны жить в человеческих условиях».

В начале лета газета The New York Times поговорила с военными аналитиками и выяснила, что в НАТО опасаются действий «модернизированного российского Северного флота». Газета писала, что его корабли могут пройти через проливы между Гренландией, Исландией и Великобританией, «чтобы перерезать морские пути и подводные кабели и угрожать Восточному побережью США крылатыми ракетами». Такой маневр в блоке называют «красный правый хук». В состав Северного флота входит фрегат «Адмирал Горшков» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон».