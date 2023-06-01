Аналитики рассказали NYT об угрозах для Запада от Северного флота России

В НАТО опасаются, что Северный флот может дать «красный правый хук», пишет NYT. Между тем аналитики считают, что раз Москва не направила свои корабли к США в холодную войну, когда их было больше, то и сейчас вряд ли на это пойдет

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

У НАТО существуют опасения относительно действий Северного флота России в Арктике, сообщили опрошенные The New York Times аналитики.

Командование силами НАТО осуществляется из трех оперативных штабов: в Брунсуме в Нидерландах, в Неаполе в Италии и в Норфолке в США. Ранее Helsingin Sanomat узнала, что НАТО рекомендовало отнесло Финляндию, которая недавно вступила в альянс, к Брунсуму, хотя страна надеялась присоединиться к Норфолку.

Аналитик Финского института Матти Песу в беседе с NYT пояснил, что в таком случае Финляндии легче будет получить подкрепление из Норвегии и Швеции. А штаб в Норфолке пока не способен «оперативно защищать северные территории», пишет Yle.

«Опасение заключается в том, что модернизированный российский Северный флот может пройти через проливы между Гренландией, Исландией и Великобританией — шаг, известный в НАТО как «красный правый хук», чтобы перерезать морские пути и подводные кабели и угрожать Восточному побережью США крылатыми ракетами», — отмечает NYT.

Аналитик Шведского агентства оборонных исследований Роберт Дальсьё считает эту угрозу реальной, но в то же время предупреждает, что она может быть преувеличена, особенно на фоне конфликта на Украине. Как пишет издание, Россия преимущественно сухопутная держава, и ее Северный флот «значительно меньше, чем во времена холодной войны». «Если они не сделали этого тогда со 150 кораблями, зачем им делать это сейчас с 20?» — отметил Дальсьё.

О том, что Арктика может превратиться в новый центр конфликта с Россией, прошлой осенью заявили в конгрессе США. По словам сенатора Ангуса Кинга, в связи с глобальным потеплением в регионе могут открыться новые маршруты, и Россия может использовать их для приближения к США, в то время как Вашингтон пока не готов к такому сценарию. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, отмечал, что Москва и Пекин уже активизировали свои действия в Арктике, и призвал усилить присутствие альянса в регионе.

В Кремле планы НАТО восприняли негативно. «Арктика — это зона нашей экономической и хозяйственной деятельности, зона по обеспечению безопасности России, сфера наших жизненных интересов. <...> Эти заявления мы считаем намерением по противостоянию России и российским интересам в Арктике», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В морской доктрине России Арктика названа одним из главный региональный направлений. Оно особо важно тем, что обеспечивает свободный выход российского флота в Атлантику и Тихий океан, «богатствами исключительной экономической зоны и континентального шельфа России, возрастающим значением Северного морского пути для устойчивого развития и безопасности» страны и решающей ролью этого маршрута «для обороны страны с морских и океанских направлений», говорится в документе.