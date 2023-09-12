Путин назвал приоритет России на XXI век

Развитие Дальнего Востока является приоритетом России в XXI веке, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке. РБК ведет прямую трансляцию.

«Развитие дальневосточных регионов — это наш абсолютный приоритет на весь XXI век», — сказал он.

Еще одним стратегически важным районом президент назвал Арктику.

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