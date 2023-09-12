ВЭФ ,
0
Путин назвал приоритет России на XXI век
Путин: развитие Дальнего Востока — приоритет России на XXI век
Развитие Дальнего Востока является приоритетом России в XXI веке, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке. РБК ведет прямую трансляцию.
«Развитие дальневосточных регионов — это наш абсолютный приоритет на весь XXI век», — сказал он.
Еще одним стратегически важным районом президент назвал Арктику.
Материал дополняется.