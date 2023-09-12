branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 103,53 (-1,35) Инвестиции, 11 сен, 16:49 Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 96,51 (-1,42) Инвестиции, 11 сен, 16:49
Путин заявил, что Запад разрывает торговые связи «своими же руками» Политика, 09:31
Как сотрудники вас обкрадывают: главные виды воровства в компании Pro, 09:30
Росавиация направила комиссию к месту экстренной посадки лайнера в поле Общество, 09:28
Путин назвал приоритет России на XXI век Политика, 09:18
Путин заявил о хорошей тенденции с «возвращенцами» Политика, 09:14
Ближе к заводам: почему киберриски сместились в сторону промышленности РБК и Kaspersky, 09:10
Посадка самолета в поле в Новосибирской области. Фоторепортаж Общество, 09:08 
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Выступление Путина на ВЭФ. Прямая трансляция Политика, 09:06
Пожарный рассказал подробности эвакуации с севшего в поле лайнера Общество, 09:04
О чем уведомить российские госорганы после переезда в Казахстан Pro, 09:04
Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в поле. Главное Общество, 09:03
Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле в Новосибирской области. Видео Общество, 08:50
Греф заявил, что не ожидает нового повышения ключевой ставки Финансы, 08:46
Работодатели США возвращают всех в офисы. Вот на какие меры они идут Pro, 08:43
ВЭФ ,  
0 

Путин назвал приоритет России на XXI век

Путин: развитие Дальнего Востока — приоритет России на XXI век
Сюжет
ВЭФ

Развитие Дальнего Востока является приоритетом России в XXI веке, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке. РБК ведет прямую трансляцию.

«Развитие дальневосточных регионов — это наш абсолютный приоритет на весь XXI век», — сказал он.

Еще одним стратегически важным районом президент назвал Арктику.

Материал дополняется.

Теги
Персоны
Владимир Путин Дальний Восток Арктика
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года