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Путин призвал создать «человеческие условия» для людей в Арктике

Владимир Путин: необходимо создать человеческие условия в Арктической зоне

В Арктической зоне России накопились большие проблемы, которые требуют внимания, заявил президент страны Владимир Путин совещание по развитию закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) и арктических городов в Мурманске. Об этом говорится на сайте президента.

«Например, скажем, изношенность коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда даже в крупных городах Заполярья достигает 70 процентов, а в небольших удаленных поселках и так называемых ЗАТО, закрытых административных территориях, эта проблема еще острее», — сказал он. Президент подчеркнул стратегическую важность Арктической зоны для России. 

По словам Путина, благоустройство городов в Арктической зоне связано с решением вопросов оборонного характера. «На этих направлениях здесь у нас много интересов в сфере обороны и безопасности. Поэтому люди, которые живут в этих условиях, должны жить в человеческих условиях, и на это нужно обратить особое внимание», — сказал он.

Российский президент отметил, что на прошлогоднем совещании, посвященном Арктике, обсуждался «план мероприятий по развитию жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры ЗАТО и населенных пунктов Арктической зоны», где дислоцированы российские воинские формирования. «Однако задача до сих пор решается, мягко говоря, медленно», — заключил Путин.

20 июня Путин впервые с 2014 года приехал в Мурманск. Он посетил Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области, который строит линии сжижения газа для второго крупнотоннажного проекта НОВАТЭКа — «Арктик СПГ-2».

Президент принял участие в церемонии отправки готовой первой технологической линии СПГ на гравитационной платформе, сообщает пресс-служба Кремля. Она будет отбуксирована по Северному морскому пути к месторождению Утреннее на Гыданском полуострове в Ямало-Ненецком автономном округе.

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