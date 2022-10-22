Джонсон вернулся в Великобританию после отставки Трасс

Джонсон вернулся в Лондон из отпуска в Доминикане. Пассажиры самолета видели его, приземлившись в аэропорту Гатвика, экс-премьер помахал журналистам и прошел в VIP-терминал

Борис Джонсон в аэропорту Гатвик (Фото: Henry Nicholls / Reuters)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в страну после отставки Лиз Трасс и на фоне сообщений о его возможном участии в выборах, передает телеканал Sky News.

По данным телеканала, Джонсон находился в отпуске в Доминикане вместе с женой и детьми, но после отставки Трасс решил вернуться в Британию.

Корреспондент Sky News сообщает, что экс-премьер летел экономклассом, его видели пассажиры самолета, который приземлился в аэропорту Гатвика. В аэропорту Джонсон помахал рукой журналистам, после чего служба безопасности провела его через VIP-терминал.

Трасс объявила о решении уйти в отставку 20 октября, таким образом, пробыв на посту премьера и главы Консервативной партии всего 45 дней. Она признала ошибки в экономической политике и заявила, что «не смогла оправдать мандат доверия, благодаря которому была избрана Консервативной партией».

На посту премьера Трасс критиковали за проект бюджета на будущий год, после оглашения которого в Британии обрушились финансовые и ипотечные рынки. Также премьер подверглась критике из-за намерения снизить налоги и одновременно ослабить налоговые обязательства наиболее обеспеченных британцев, после чего доходность пятилетних гособлигаций выросла до максимального уровня.

Выборы нового премьера и лидера партии пройдут 28 октября, в тот же день будут оглашены результаты. Среди возможных кандидатов на пост главы кабинета министров — Джонсон, канцлер казначейства Риши Сунак и лидер палаты общин Пенни Мордонт. Официальная процедура выдвижения кандидатов пройдет 24 октября.

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О вероятном участии Джонсона в выборах сообщала ранее газета Times. Издание отмечает, что экс-премьер считает это вопросом «национальных интересов», но пока «прощупывает почву».

Британские букмекеры считают, что Джонсон и Сунак могут стать наиболее вероятными лидерами на выборах. На Сунака ставки принимаются со средним коэффициентом 17/16, на Джонсона — с коэффициентом 13/10. Telegraph на основе анализа ставок оценивает вероятность победы Сунака в 52%, Джонсона — в 46%.

Джонсон занимал пост премьера Британии с июля 2019 года. В июле 2022 года он ушел в отставку после увольнения десятков сотрудников правительства на фоне скандала с бывшим заместителем главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин Крисом Пинчером, которого обвиняли в домогательствах, о чем Джонсон знал.