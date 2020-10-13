Норвегия заподозрила Россию в хакерской атаке на свой парламент

Глава МИД Норвегии не сообщила, на чем основываются подобные подозрения

Ине Мари Эриксен Серёйде (Фото: Orn E. Borgen / NTB Scanpix / Reuters)

Министр иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксен Серёйде заявила, что власти королевства подозревают Россию в организации хакерской атаки на парламент. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Норвегии.

По словам Эриксен Серёйде, нападение произошло 24 августа. Расследованием инцидента занимаются Служба безопасности и разведслужба Норвегии.

«Это серьезное событие, которое затронуло важнейший институт нашей демократии», — заявила дипломат. — Основываясь на имеющейся у правительства информации, мы считаем, что за этой деятельностью стоит Россия»

Глава внешнеполитического ведомства не объяснила, на чем основано ее заявление.