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Политика ,  
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Норвегия заподозрила Россию в хакерской атаке на свой парламент

Глава МИД Норвегии не сообщила, на чем основываются подобные подозрения
Ине Мари Эриксен Серёйде
Ине Мари Эриксен Серёйде (Фото: Orn E. Borgen / NTB Scanpix / Reuters)

Министр иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксен Серёйде заявила, что власти королевства подозревают Россию в организации хакерской атаки на парламент. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Норвегии.

По словам Эриксен Серёйде, нападение произошло 24 августа. Расследованием инцидента занимаются Служба безопасности и разведслужба Норвегии.

«Это серьезное событие, которое затронуло важнейший институт нашей демократии», — заявила дипломат. — Основываясь на имеющейся у правительства информации, мы считаем, что за этой деятельностью стоит Россия»

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Глава внешнеполитического ведомства не объяснила, на чем основано ее заявление.

В обращении норвежского правительства также указывается, что растущее использование цифровых технологий одновременно ведет и к увеличению объема и опасности киберугроз. В связи с этим в Осло заявили о необходимости международного сотрудничества в этом вопросе.

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Ранее в атаке на свой парламент Россию обвиняла Германия. В 2015 году несколько депутатов бундестага получили письма якобы из ООН. В сообщениях была ссылка, в случае перехода по которой на компьютеры незаметно устанавливалось вредоносное программное обеспечение. Таким образом злоумышленники получили доступ к интранету немецкого парламента, к которому были подключены более 5,6 тыс. компьютеров и около 12 тыс. пользователей.

По данным Службы безопасности Германии, хакеры скачали не менее 16 Гб данных, в том числе десятки тысяч электронных писем парламентариев.

Власти ФРГ заподозрили в нападении хакерскую группу Fancy Bear (АРТ 28), которую на Западе считают связанной с российским ГРУ (сейчас — Главное управление Генерального штаба).

Москва все обвинения отрицала. В июне 2020 года официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала их бездоказательными. «Мы решительно отвергаем выдвигаемые Германией против России бездоказательные обвинения в причастности российских госструктур к хакерской атаке на бундестаг ФРГ в 2015 году», — сказала она. Захарова подчеркнула, что с 2015 года Берлин ни разу не смог объяснить, на чем основаны выдвигаемые обвинения.

Автор
Артем Филипенок
хакеры Норвегия Fancy Bear
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