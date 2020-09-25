В российском бюро Интерпола заявили о переходе хакеров на аутсорсинг

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За последние несколько лет киберпреступники перешли на аутсорсинг. Об этом в интервью ТАСС заявил начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России Александр Прокопчук.

По его словам, предложения об организации коммерческих DDoS-атак, аренде бот-сетей, продаже или аренде программных кодов вредоносного ПО регулярно появляются в сети интернет, в частности в даркнете.

Прокопчук отметил, что для координации международных усилий в борьбе с киберпреступностью ранее в Сингапуре был открыт Международный центр Интерпола по инновациям.

«Мы ведем активную работу по идентификации кибермошенников и группировок хакеров совместно с сингапурским центром, а также Европейским центром по вопросам киберпреступности Европола», — резюмировал Прокопчук.