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В российском бюро Интерпола заявили о переходе хакеров на аутсорсинг

Фото:Ronen Zvulun / Reuters
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

За последние несколько лет киберпреступники перешли на аутсорсинг. Об этом в интервью ТАСС заявил начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России Александр Прокопчук.

По его словам, предложения об организации коммерческих DDoS-атак, аренде бот-сетей, продаже или аренде программных кодов вредоносного ПО регулярно появляются в сети интернет, в частности в даркнете.

Прокопчук отметил, что для координации международных усилий в борьбе с киберпреступностью ранее в Сингапуре был открыт Международный центр Интерпола по инновациям.

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Фото:Joe Raedle / Getty Images

«Мы ведем активную работу по идентификации кибермошенников и группировок хакеров совместно с сингапурским центром, а также Европейским центром по вопросам киберпреступности Европола», — резюмировал Прокопчук.

В июле генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Координационного совещания руководителей правоохранительных органов заявил о росте в стране количества киберпреступлений. По словам главы надзорного органа, за последние пять лет число таких преступлений возросло в 25 раз. Он также добавил, что в 2019 году было зафиксировано 294 тыс. киберпреступлений. По словам Краснова, эта негативная тенденция усилилась в первом полугодии текущего года, тогда был зафиксирован рост числа киберпреступлений на 92%. В то же время, отметил он, показатель раскрываемости в этой сфере остается низким, на уровне 25%.

киберпреступления аутсорсинг Интерпол
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