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Военная операция на Украине ,  
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Глава Минобороны Украины заявил об отчетах перед Западом о планах ВСУ

Глава Минобороны Украины Умеров заявил об отчетах перед Западом о планах ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Министр Умеров рассказал, что Киев поясняет Западу цели наступательных, контрнаступательных, оборонных операций, какие средства будут применены в ходе них. Россия не раз заявляла о вовлеченности Запада в конфликт
Рустем Умеров
Рустем Умеров (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Украина ставит в известность западных партнеров о планируемых операциях ВСУ, заявил министр обороны страны Рустем Умеров.

«Когда мы поясняем свой план наступления, контрнаступления или оборонные операции, мы всегда поясняем цели, какими силами и средствами мы будем это делать, чтобы наши [западные] партнеры были в курсе этого», — заявил он (цитата по ТАСС). Министр добавил, что «операционный вопрос» был поднят до «стратегического уровня».

Умеров также рассказал, что Киев обменялся с союзниками данными по своей «ракетной программе». «Она достаточно мощная, мы уже обменялись с партнерами и ожидаем, сколько из той возможности, по которой мы можем строить ракеты и дроны, они будут поддерживать. Но они уже предоставили нам пока устное согласие на то, что они будут финансировать это», — сказал он (цитата по UKR.net).

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Фото:John Moore / Getty Images

Российская сторона не раз заявляла о вовлеченности Запада в конфликт на Украине из-за предоставления им помощи Киеву, в частности, поставок военной техники и оружия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что все, что делают и Североатлантический альянс, и Вашингтон «воспринимается как прямая вовлеченность в конфликт», которая растет.

США признавали, что передают Украине разведывательные данные. Глава ЦРУ Уильям Бернс в прошлом году отмечал, что это происходит на протяжении всего конфликта с Россией, сведения помогли украинской армии обороняться «с мужеством и упорством». Кроме того, Вашингтон сообщал о предоставлении доступа Украине к спутниковым снимкам.

При этом для США, к примеру, как сообщал телеканал CNN, стало неожиданностью нападение ВСУ на Курскую область. Пентагон не раз заявлял, что выясняет у Украины вопросы в связи с этой операцией. Министерство также подчеркивало, что всегда поддерживает Киев «в том, что ему нужно на поле боя», и это будет неизменно. ЦРУ также сообщало, что контактирует с Украиной по поводу ее действий в Курской области.

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