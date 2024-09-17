Bloomberg узнал о расколе на Западе из-за переговоров по Украине

Между союзниками Киева возник раскол из-за позиции по переговорам: одни выступают «за», опасаясь эскалации, другие считают, что это будет преждевременным, пишет Bloomberg. Москва исключает переговоры, пока ВСУ в Курской области

Фото: John Moore / Getty Images

Некоторые союзники Киева на Западе обсуждают возможные варианты стратегии в отношении конфликта на Украине на следующий год, в частности пути к дипломатическому урегулированию и прекращению огня, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с этим вопросом источники.

Собеседники агентства подчеркнули, что решение о переговорах будет принимать непосредственно Киев и украинского президента Владимира Зеленского не принуждают к этому. По словам собеседников агентства, последний как в публичном поле, так и в частном порядке исключает возможность территориальных уступок. В связи с расхождением требований сторон перспектива переговоров все еще остается «отдаленной», отметили источники.

Москва настаивает на признании в своем составе республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, вывода оттуда украинских войск и закрепленном отказе Украины от вступления в НАТО. Киев отказывается от переговоров на таких условиях. После вторжения ВСУ в Курскую область в Москве исключали переговоры до того, как украинские войска вытеснят с российской территории.

По информации двух источников Bloomberg, в «план победы», который Зеленский собирается представить президенту США Джо Байдену во время Генассамблеи ООН в конце сентября, входят следующие условия: вступление Украины в НАТО и ЕС, заключение соглашений в области экономики и безопасности и продолжение военной помощи. Этой инициативой Зеленский собирается поделиться также с кандидатами на пост президента США Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Высокопоставленный американский чиновник отметил, что в США ожидают, что план Киева будет «скорее максималистским и концептуальным, чем детализированным».

По данным агентства, некоторые союзники Киева полагают, что время между выборами американского президента в ноябре и инаугурацией в январе может предоставить возможность уходящей администрации Байдена на бóльшую свободу для заключения сделки. Возможная смена администрации США на республиканцев и усиление крайне правых в Европе может привести к неопределенности с военной и финансовой поддержкой Украины, говорится в материале.

Как пишет Bloomberg, ключевая проблема, которую должны решить переговоры о прекращении огня: дать гарантии, что Украина «не будет уязвима для будущего нападения» России, и в то же время убедить союзников Киева в том, что они не будут втянуты в прямой конфликт с Москвой.

Эта дилемма приводит к расколу между поддерживающими Киев странами, отмечает агентство: одни опасаются эскалации при снятии ограничений на применение Киевом западного дальнобойного оружия для ударов по России, о которой говорил российский президент Владимир Путин, и, вероятно, поддержат стремление к дипломатическому урегулированию конфликта. Другой лагерь, наоборот, выступает против преждевременного вступления в переговоры и настаивают на увеличении военной помощи Киеву.

Путин 12 сентября на фоне обсуждения на Западе снятия ограничения на использование Киевом дальнобойного оружия для ударов по России заявил, что такой шаг будет означать прямое участие стран НАТО в конфликте. «Если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», — подчеркнул он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ответ сказал, что согласно международному праву Украина имеет право на самооборону, а западные страны могут ее поддерживать, не являясь прямыми участниками конфликта.

The Guardian писала, что Великобритания решила разрешить Украине использовать поставляемое ей дальнобойное оружие для ударов по России. По данным Times, официально Лондон может объявить об этом в конце сентября.

Франция должна сделать все, чтобы избежать перерастания конфликта на Украине в третью мировую войну, писала Le Monde со ссылкой на дипломатический источник в Париже. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает проблемой предоставление возможности украинским силам бить вглубь российской территории, и заверил, что не будет этого разрешать.

Bloomberg после визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми 11 сентября сообщил, что Лондон и Вашингтон попросили Украину предоставить план применения дальнобойных ракет для ударов по военным целям на российской территории, прежде чем снять ограничения на их использование. По информации ABC, Зеленский передал Блинкену список возможных целей. Reuters сообщал, что среди них — командные пункты, склады топлива и оружия, места сосредоточения войск.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.