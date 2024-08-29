ЦРУ сообщило о контактах с Украиной по операции в Курской области

NYT выяснила, что ВСУ получили от США спутниковые снимки для ведения боев в Курской области. Представители американской разведки не стали подтверждать или опровергать эти сведения, но сообщили, что находятся в контакте

Фото: Oleg Petrasiuk / ВСУ / Reuters

ЦРУ контактирует с Украиной для обсуждения операции ВСУ в Курской области, сообщил замдиректора разведслужбы Дэвид Коэн на конференции, посвященной разведке и нацбезопасности, трансляцию вел C-Span.

«Они возводят оборонительные сооружения, и насколько мы можем судить, судя по нашим обсуждениям, намерены удерживать эту территорию в течение некоторого периода времени», — сказал он и отметил, что Киев не планирует «аннексировать российскую территорию».

Модератор конференции спросил у присутствующих представителей разведки о уровне сотрудничества с Киевом на фоне операции в Курской области, в частности — передаче спутниковых снимков. США еще пять лет назад предоставили Украине доступ к государственному хранилищу спутниковых снимков, они могут пользоваться им до сих пор, ответил директор Национального агентства геопространственной разведки США (NGA) вице-адмирал Фрэнк Уитворт.

«Доступ к коммерческим снимкам постоянно поддерживается. Если они использовали это для целей конкретно этой кампании, этой ограниченной кампании в Курской области, тогда я оставляю им подтверждение этого», — сказал Уитворт.

Он уточнил, что речь идет о государственном портале G-EGD, там размещены «более четырехсот тысяч записей».

По сведениям New York Times, американская сторона передавала ВСУ спутниковые снимки Курской области и другие данные об этом регионе после начала вторжения украинской армии. Собеседники пояснили: это сделали, чтобы украинские офицеры «лучше отслеживать российские подкрепления, которые могут атаковать их или отрезать их возможный отход на Украину». Вместе с тем, Вашингтон сомневается в том, что Украина удержит занятые позиции в долгосрочной перспективе, пишет издание.

Кремль считает представление Западом помощи доказательством прямой вовлеченности в конфликт. «Многие страны так называемого коллективного Запада напрямую уже по уши залезли в этот конфликт, говоря простой речью, и напрямую вовлечены в этот конфликт. Такие вылазки, как в Курскую область, конечно, являются актами, которые до предела эскалируют напряженность», — сказал представитель президента Дмитрий Песков.



