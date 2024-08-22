Пентагон назвал свои вопросы к Киеву относительно атаки в Курской области

Некоторые вопросы относительно нападения Украины на Курскую область прояснились, но другие детали Пентагон будет узнавать. Путин назвал атаку масштабной провокацией

Ллойд Остин (Фото: Lisa Marie David / Reuters)

США начинают лучше понимать, каковы действия и цели Украины в ее нападении на Курскую область, однако Пентагон продолжает выяснять некоторые другие вопросы, заявила на брифинге, который транслировался на YouTube, заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, США исходят из заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что одной из целей операции украинских сил в Курской операции является «создание буферной зоны» на территории России. Но в связи с этим Вашингтон пытается узнать, как эта зона будет создаваться, есть ли планы по ее расширению и намерения удержать взятые под контроль территории.

Сингх рассказала, что глава Пентагона Ллойд Остин будет обсуждать с украинским министром обороны Рустемом Умеровым вопросы такого рода.

«Мы по-прежнему поддерживаем Украину в том, что им нужно на поле боя <...> это не изменится», — сказала также Сингх и отметила, что на Курскую область распространяется разрешение США для украинцев использовать некоторое американское оружие.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа, прорыв ВСУ произошел в приграничном Суджанском районе, также военные столкновения коснулись еще трех приграничных муниципалитетов — Кореневского, Глушковского и Беловского. Население оттуда и еще четырех районов, два из которых имеют границу с Украиной, эвакуируют. По словам врио губернатора Алексея Смирнова, на этих территориях проживают более 152 тыс. человек, эвакуированы на 22 августа 133 тыс.

В области объявлены режим ЧС федерального значения и контртеррористическая операция. В регионе несколько раз в день объявляют ракетную опасность, 22 августа были сбиты по меньшей мере две ракеты, две управляемые авиабомбы и два беспилотника ВСУ.

В ночь на 22 августа украинские силы пытались нанести удары по Курской атомной электростанции, заявил президент Владимир Путин. Международное агентство по атомной энергетике сообщило, что Россия уведомила его о падении обломков сбитого рано утром того же дня беспилотника в 100 м от хранилища отработанного ядерного топлива на АЭС.

Путин говорил, что атака является «масштабной провокацией». По его мнению, при атаке на регион Украина ставила для себя несколько целей: улучшение своих переговорных позиций, остановку наступления России в Донбассе и разрушение единства российского общества.