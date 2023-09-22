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Война санкций ,  
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МГИМО, ВШЭ и «Юнармия» попали под санкции Канады

Канада ввела санкции против МГИМО, ВШЭ, «Юнармии» и «Валдая»
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Война санкций
Вид на здание МГИМО
Вид на здание МГИМО (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Канада ввела новые санкции против России, говорится на сайте правительства страны.

Под ограничительные меры попала 21 организация, в том числе российские вузы МГИМО и ВШЭ, патриотическое движение «Юнармия», «Русское географическое общество», а также издание «Комсомольская правда». С апреля 2022 года под санкции ЕС находится главный редактор и генеральный директор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин.

«Канада вводит санкции в отношении 21 организации, которая причастна к незаконной передаче и опеке над украинскими детьми в России, генерирует и распространяет дезинформацию и пропаганду, а также к организациям российского атомного сектора, которые уже подверглись санкциям со стороны наших международных партнеров», — говорится в пояснении к ограничениям в отношении российских организаций.

Также в санкционный список Канады включили 42 гражданина России, включая министра труда Антона Котякова, руководителя Россотрудничества
Евгения Примакова, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике», директора по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федора Лукьянова, бывшего генерального директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, политолога, бывшего директора Московского Центра Карнеги Дмитрия Тренина, политолога Василия Кашина.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Елена Чернышова
Канада санкции
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